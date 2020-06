AMLO truena contra medios: debo brincar obstáculos, evadir el acoso, provocaciones…

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su descontento hoy, con insistencia, sobre los medios de comunicación, las coberturas de distintos temas y lo que consideró el silencio sobre otros, como en el caso de la detención de Genaro García Luna.

La alusión alcanzó inclusive a Proceso, junto a otros medios de comunicación, y sin responder al planteamiento que se le hacía por avances en la llamada “Estafa Maestra”, dijo:

“Regreso a lo mismo, a los lugares comunes, dirían los críticos literarios: no se dice nada en los medios de que está preso el que fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón. Es Anabel Hernández, es Dolia Estévez, nada más no hay información en El Universal, en el Reforma, en el Proceso, en los programas de radio, en los noticieros de televisión ¿qué pasa? ¿Por qué el silencio?”.

Excepto una pregunta, el presidente López Obrador remitió una y otra vez a quienes denomina “voceros del conservadurismo”, identificando exclusivamente al diario Reforma al que se refirió ampliamente en su conferencia de prensa de este martes, realizada en Panotla, Tlaxcala.

Contra Reforma

Al Reforma le imputó la reseña (por lo demás ampliamente cubierta en todos los medios) del reclamo de familiares de desaparecidos en Veracruz el día de ayer, por no detenerse a hablar con ellos como si lo hizo con la madre de Joaquín Guzmán Loera.

Entre los asuntos reclamados a Reforma, en diferentes oportunidades y en la mayoría de las veces sin relación con el cuestionamiento que se le formulaba, mencionó la información crítica a sus programas de ayudas sociales en efectivo, como el programa “Sembrando Vida”, les imputó estar molestos porque sus auspiciadores ahora deben pagar impuestos; observó que nunca ese diario publicó algo sobre las empresas factureras que ahora están bajo la mira presidencial, lo mismo que sobre los “contratos leoninos” de trasnacionales energéticas, señaladamente españolas, en el sector eléctrico.

Además, afirmó que en su gobierno no hubo aburguesamiento ni abrazaron la parafernalia y que, de haberlo hecho, Reforma les aplaudiría.

Finalmente, ocurrió el citado reclamo sobre la ausencia de información respecto al caso García Luna, en el que incluyó, al Universal, Milenio, Proceso y al conductor Ciro Gómez Leyva.

La cobertura de Proceso a García Luna

Durante los últimos 20 años, Proceso ha abordado el desempeño de García Luna (inclusive hasta tener que sacar del país a uno de sus reporteros en 2007), por lo que las expresiones del mandatario al respecto son erróneas:

En Proceso Digital hay dos mil 440 trabajos periodísticos sobre el exfuncionario calderonista, en tanto, solo en los últimos tres meses, la revista impresa ha colocado en la discusión pública el conocimiento que Estados Unidos tenía desde el sexenio de Calderón, a partir de una entrevista con la exembajadora Roberta Jacobson (3 de mayo); el expediente de García Luna extraviado en Washington (17 de mayo), así como las empresas de uno de los mandos policiacos de aquel sexenio, cercano al entonces secretario de Seguridad, Luis Cárdenas Palomino (10 de mayo).

Además, se ha publicado información sobre operativos como Rápido y Furioso, en el sexenio de Calderón que, en la edición que actualmente está en circulación, acredita que hubo al menos tres operativos similares desde 2004 que no eran públicos; y sin reacción del gobierno lopezobradorista se reveló otro escándalo de venta de armas en negociaciones con empresas alemanas, el 5 de abril, entre otros trabajos.

“Serénense”

Las expresiones del presidente López Obrador sobre el manejo de información y su jerarquización en medios son frecuentes, pero la conferencia de prensa de esta mañana, fue de una insistencia inusual y en su alocución, expuso su posición frente a la prensa:

“Como ya no mandan los potentados en México, como ya no se permite la corrupción, están muy molestos y estos medios que callaban cuando saqueaban al país pues ahora son opositores. Eso es lo que está sucediendo. Tengo que andar brincando obstáculos, evadiendo el acoso, evitando caer en provocaciones porque están muy enojados, muy enojados.

“Entonces, les vuelvo a decir, vuelvo a llamar a la calma, a que se serenen los del periódico Reforma y otros medios y que entiendan que nosotros ganamos o triunfamos porque el pueblo nos dio su confianza para transformar a México, para acabar con la corrupción y que a los que ellos defienden, me refiero al Reforma, que defiende a grupos de intereses creados y a otros medios de comunicaciones nacionales y extranjeros, pues que no vamos nosotros a dar ni un paso atrás, porque tenemos el compromiso de transformar al país, desterrar la corrupción de México. Vamos a acabar con la corrupción, no vamos a titubear, vamos a continuar transformando y se termina el saqueo”.

Te recomendamos: La ONU-DH deplora ataques de AMLO contra medios independientes en México

Comentarios