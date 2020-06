Dos jóvenes detenidos por policías estatales aparecen ejecutados en Guerrero

CHILPANCINGO, Gro., (apro).- Ejecutados y con huellas de tortura fueron encontrados este fin de semana los cuerpos de dos jóvenes que previamente habían sido detenidos por agentes estatales en el municipio de Huamuxtitlán, ubicado en la región de la montaña guerrerense.

Las víctimas fueron identificadas como Jesús Vargas Téllez, de 26 años y originario de Huamuxtitlán, y el ingeniero agrónomo Ormuzd Godoy Rodríguez, de 27, radicado en el municipio vecino de Tlapa de Comonfort, indicaron reportes oficiales.

El hallazgo de los cuerpos se reportó durante la tarde del domingo 14, en el paraje conocido como Ojito de agua; ambos presentaban huellas de tortura y múltiples impactos de bala calibre .380, señalaron los informes.

Al respecto, familiares de los jóvenes asesinados responsabilizaron directamente al coordinador de la Policía Preventiva Estatal en la región de la Montaña (PPE), Ernesto Rojas Ruiz, y exigieron justicia.

A través de redes sociales, familiares de los jóvenes contaron que, durante la madrugada del domingo 14, los jóvenes fueron detenidos por agentes estatales en el poblado de Huamuxtitlán y posteriormente los encontraron ejecutados en las inmediaciones del basurero de la cabecera municipal.

“Les agradezco infinitamente a todos por unirse a nuestro dolor, mucha gente nos conoce, somos una familia que no nos metemos en problemas pero esto que nos sucedió es un dolor tan grande que a nadie le deseo. No hay palabras sobre todo en la manera que sucedieron las cosas. Fue un acto de cobardía y bestial. Que por que ensañarse de esa manera con gente inocente e indefensa. Los responsables de este crimen bestial y horroroso es la POLICIA ESTATAL. Como ciudadanía no debemos permitir que siga sucediendo esto porque tenemos muchos jóvenes que están expuestos a estas lacras, perdón por mi expresión pero es tanto el dolor el coraje y la impotencia que siento. De imaginar todo el sufrimiento y la angustia que paso mi sobrino. Les pido infinitamente nos apoyen a pedirle al gobernador o al presidente que estas lacras salgan de aquí. Ese tipo de policías no deben de existir. Gracias a todos por su apoyo”, expresó Erén Godoy, tía del ingeniero agrónomo.

También, la familia del joven Jesús Vargas lanzó una convocatoria pública en el municipio de Huamuxtitlán para protestar contra la policía estatal y pedir la intervención de autoridades para realizar una investigación y deslindar responsabilidades.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP) no ha fijado una postura pública ante las acusaciones contra elementos de esta corporación.

