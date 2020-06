El esteroide dexametasona reduce la mortalidad en pacientes graves de covid-19: Universidad de Oxford

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La dexametasona reduce las tasas de mortalidad en pacientes hospitalizados con complicaciones respiratorias graves provocadas por el covid-19, de acuerdo con un estudio que dio a conocer la Universidad de Oxford.

El ensayo académico, llamado Recovery, reveló que el esteroide, utilizado para reducir la inflamación en otros padecimientos, redujo las tasas de mortalidad en alrededor de un tercio entre los pacientes de covid-19 hospitalizados y más gravemente enfermos.

En una nota publicada en su sitio web, Oxford dio a conocer los hallazgos obtenidos por los doctores Martin Landray y Peter Horby.

“Un total de 2 mil 104 pacientes fueron asignados al azar para recibir seis gramos de dexametasona una vez al día, ya sea por vía oral o por inyección intravenosa, durante diez días. Sus resultados se compararon con los de 4 mil 321 pacientes asignados al azar, y que recibieron la atención habitual.

“Entre los pacientes que recibieron la atención habitual, la mortalidad a los 28 días fue más alta en aquellos que requirieron ventilación (41%), intermedia en aquellos pacientes que requirieron sólo oxígeno (25%) y más baja entre aquellos que no requirieron ninguna intervención respiratoria (13%).

“La dexametasona redujo las muertes en un tercio en pacientes con ventilación y en una quinta parte en otros pacientes que recibieron oxígeno solamente. No se registró beneficio entre aquellos pacientes que no requirieron asistencia respiratoria”, explica la Universidad de Oxford.

Con base en estos resultados, destaca, se evitaría una muerte por cada ocho pacientes que requieren ventilación. También se evitaría un deceso por cada 25 pacientes que sólo requieren oxígeno.

Oxford study shows low-cost COVID-19 drug improves survival rate in hospitalised patients with severe respiratory complications. Dexamethasone is the first treatment demonstrated to reduce #COVID19 mortality & is already widely available around the world: https://t.co/HHGV9KlcnV pic.twitter.com/m6GYQTmrv0

— University of Oxford (@UniofOxford) June 16, 2020