Jalisco: alcaldesa de El Grullo truena contra bloqueo de cuentas; no hay para pagar nómina, dice

GUADALAJARA, Jal. (apro). – La presidenta municipal de El Grullo, Jalisco, Mónica Marín Buenrostro, se quejó del bloqueo de cuentas que sufrió el 4 de junio, porque ahora no tiene recursos para pagar la nómina, la energía eléctrica y las obras en marcha, por lo que pide una explicación a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda de esa decisión.

En entrevista vía telefónica, detalló que ayer debió pagar 1 millón de pesos en nómina para más de 350 trabajadores, incluyendo regidores, pero no tuvo recursos; además, se adeuda la electricidad para el alumbrado público y para las bombas que proveen de agua potable al municipio donde habitan más de 26 mil habitantes.

Explicó que envió un oficio el 5 de junio a la UIF para pedirle que descongele de forma inmediata las cuentas por la afectación al municipio, y a la vez que justifique su decisión, pero hasta la fecha no ha tenido respuesta.

“A nosotros no se nos ha informado de manera oficial nada, más lo que es el bloqueo de las cuentas, pero no se nos ha notificado por ninguna institución qué es lo que está sucediendo”, apuntó.

Añadió que “no se nos requirió información, no podemos dar contestación, sino no sabemos que requieren. Es injusto lo que está pasando”, reclamó.

Sobre el bloqueo, dijo que se enteraron mediante un correo electrónico que mandó el banco que mencionaba que la UIF “le notificó del bloqueo de las cuentas, pero dicha Unidad Financiera jamás se ha comunicado con su servidora, y no me requerido, ni solicitado nada”, insistió.

Subrayó que ella intentó contactar a la UIF, pero la única opción es un correo electrónico que venía en la notificación del banco, y al buscar en su portal no aparece ningún número telefónico.

Indicó que presentaron la semana pasada un amparo, así como una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, que quedó bajo el número de folio 2020/45725.

Con relación a la queja ante la CEDHJ que se presentó el 6 de junio, dijo que se violentan los derechos humanos de todos los trabajadores del ayuntamiento, de sus familias, muchos tienen hijos menores de edad y ya no tienen para darles de comer, así como de los ciudadanos, puesto que no hay dinero para pagar a policías que brindan seguridad, ni a los elementos de Protección Civil y Bomberos.

También mencionó que buscó apoyo del poder ejecutivo que encabeza, Enrique Alfaro, “pero no me han resuelto tampoco”. La presidenta municipal planteó al gobierno estatal que les adelantaran participaciones, pero no las pueden depositar.

Al comentarle que era una gran coincidencia que la mayoría de las cuentas congeladas pertenecen a ayuntamientos ubicados en territorio que es controlado por el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Cervantes, la alcaldesa se limitó a responder que “yo me enfoco a lo que es mi municipio, a administrar mi municipio, no sé de dónde sacan esa información (…) desconozco lo que usted está mencionando”.

Los otros tres municipios presuntamente afectados con el bloqueo de sus cuentas tras el Operativo “Agave Azul”, lanzado por la UIF y la DEA, mediante el cual se inmovilizaron mil 939 presuntamente relacionadas con dicha organización criminal, serían Autlán de Navarro, Casimiro Castillo y Villa Purificación, según informó El Heraldo en su portal.

Por otro lado, también se solicitó una entrevista con el presidente municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes puesto que varios medios publicaron que la UIF bloqueó sus cuentas por sus presuntos nexos con el CJNG.

Sin embargo, hasta ahora, no ha habido respuesta del ayuntamiento que se ubica en la zona metropolitana de Guadalajara.

