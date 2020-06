Corral acepta el reto de AMLO: revisar el dinero público destinado para atender la pandemia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, aceptó el reto del presidente Andrés Manuel López Obrador de revisar el dinero público que esa entidad ha destinado para atender la pandemia de covid-19.

“La verdad eso de que nos va a vigilar que no utilicemos indebidamente los recursos públicos, es un reto que le acepto al presidente de la República. Y se lo acepto en buena lid, pero les advierto que van a salir trasquilados, porque si en algún gobierno se está haciendo política con el uso de los recursos, ese es el gobierno federal”, subrayó.

En rueda de prensa virtual, este martes, los periodistas cuestionaron a Corral sobre las declaraciones de López Obrador, quien criticó que los mandatarios estatales digan que no les alcanza el presupuesto, dado que –sostuvo– les son entregados a tiempo, pero no hacen los ahorros suficientes.

“Nosotros acá hicimos un ajuste operativo muy fuerte. Nosotros fuimos a cancelar muchos programas, proyectos, incluso obras no prioritarias para poder reorientarlos al apoyo de la pandemia. Hicimos una reorientación de recursos públicos muy grande. Nos hemos reducido durante la emergencia a la mitad las compensaciones de los principales funcionarios de primero y segundo nivel del gobierno de Chihuahua, incluido la reducción a la mitad del sueldo del gobernador de Chihuahua”, respondió el panista.

Luego calificó de desafortunada la actitud del presidente de la República, porque lo único que ha hecho es “atizar el fuego de la desunión”.

En otro momento expresó que no le queda el saco en nada con las declaraciones de López Obrador, pero tal vez le cae a algunos de los gobernadores de su partido (Morena) y a él mismo.

“Si algún gobierno, y se lo he acreditado al secretario de Hacienda, al doctor Arturo Herrera, ha hecho un esfuerzo de reducción presupuestal, es el gobierno del estado de Chihuahua. Y me someto a la comparación, proporcionalmente hablando, con el gobierno federal”, soltó Corral

Al hablar de GOAN (Gobernadores de Acción Nacional), que se convertirá en asociación, calificó al grupo como un mecanismo de intercambio de prácticas de gobierno, en una entidad ideológica que les permite compartir información, programas, proyectos y experiencia, principalmente en temas económicos, donde tienen una base común.

Y aclaró que no son un mecanismo opositor, porque la tarea opositora le es propia al sistema de partidos, y tampoco es una sustitución de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), porque ésta si tiene una base plural.

Se han incorporado –dijo– gobernadores de Jalisco, Colima y Michoacán, y él lo hará en la siguiente reunión a la que fue invitado por GOAN.

“Primero se reunieron para ver temas de la contingencia y avanzaron al tema del pacto fiscal, y han transitado al asunto de energías renovables”, añadió.

Y se refirió también al BOA (Bloque Opositor Amplio): “Primero decir que me parecen muy desafortunadas las declaraciones que el presidente de la República ha venido haciendo, no solamente en torno a la reunión de gobernadores, sino antes emprendiendo una especie de descalificación a las voces discrepantes o a la tarea de la oposición.

“El presidente ha tratado de traducir casi casi la tarea opositora consustancial, a un régimen democrático como un asunto de desestabilización, incluso ya un gobernador de su partido nos ha llamado golpistas, separatistas. Está siendo parte de una embestida desde la Presidencia de la República hacia todos aquellos que diferimos o hemos expresado opiniones discrepantes”, arremetió Corral.

El gobernador lamentó que López Obrador se empeñe en dividir a la nación en un “estás conmigo o contra mí”.

“El presidente ha llevado este dilema incluso de estar o no a favor de la transformación si se coincide o no con él, y esa es una lamentable faceta que se ha visto reproducida a lo largo de esta pandemia. Si alguien ha hecho lamentablemente de esta crisis humanitaria un aprovechamiento político e ideológico, lamentablemente ha sido el presidente Andrés Manuel López Obrador. La fase de ‘nos cayó como anillo al dedo la pandemia, para afianzar nuestro proyecto de transformación’, no hace más que confirmar ese sentir indebido de aprovechamiento político de esta emergencia sanitaria y económica”.

El panista afirmó que esa frase “franca y muy honesta” define el problema que tiene el país: la crisis humanitaria y sanitaria se está utilizando para atizar las diferencias, para atizar el fuego de la confrontación.

“Primero nos metieron ahí en un cajón de gobernadores anti 4T, frente a eso que se llamó la BOA (…), y continúa con este tipo de declaraciones. Debo expresar un sentimiento de decepción y de profunda tristeza porque me parece que estamos viendo una de las peores facetas no solamente del presidente de México, sino de este gran liderazgo opositor, de esta gran biografía política que ha sido la de Andrés Manuel López Obrador. Yo nunca me imaginé ver al presidente en este tenor, descalificatorio. Si alguien, todos los días, lanza arengas políticas es el presidente, y si alguien nos ha agraviado políticamente, incluso llamado a nuestro partido por nombre y apellido, pues es el presidente”.

El gobierno de Chihuahua, abundó, ha acreditado en los hechos una colaboración institucional, “irreprochable”, hacia el gobierno de la República, incluso en asuntos muy complejos.

“Pero nada se reconoce, nada se valora. Puede uno estar apoyando muchas decisiones difíciles y nada se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque de ahí se parte: o estás conmigo totalmente o estás contra mí”.

