Covid-19 arrebata la vida a Juan “El Cubano” López, de Salario Mínimo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ska y la música independiente han perdido a una de sus notables insignias: Juan Carlos López “El Cubano”, cantante y compositor de la banda mexicana Salario Mínimo, quien esta tarde falleció por covid-19.

La agrupación fundada en 1976 notificó en su cuenta de Facebook la muerte de Juan Carlos: “Con el corazón destrozado con un gran dolor y con mi alma en ti, te amo Papi a unos minutos que ya no estas con nosotros… no sé como hablarte, y recurro a esta pendejada a tratar de mitigar mi dolor. Cómo sentirme seguro si ya no estas, escuchar tus consejos, tu alegría, tu humanidad, todo lo que soy eres tú, no encuentro consuelo y espero que mi corazón aguante, te seguiremos hablando con la fuerza que nos das te amamos. Buen viaje papi, salúdame a mis abuelos y primos que seguro te están recibiendo. Mi papi, mi hermano, mi confidente, mi cómplice, lo que soy Te amo. Mi cubano ya nos encontraremos en la eternidad. Te amo pinche cabron” (sic).

Desde Bath, Inglaterra, donde radica, el decano de los cantautores mexicanos León Chávez Teixeiro manifestó: “Muy triste noticia. Hemos perdido a un entrañable compañero de lucha, un músico y cantor del pueblo para el pueblo, con el que compartimos tantas experiencias en los andares, con el que siempre también hubo amistad, alegría y buen humor. Siempre estará con nosotros el compa y amigo Juan. Mi más sentido pésame, querida María Guadalupe, y para toda la familia. ¡Un fuerte abrazo!”.

En los días previos, la familia López Castro, músicos y fans pedían oraciones por la salud del también guitarrista: “Fuerza cubano, échale muchas ganas y todos los enfermos por covid o cualquier enfermedad que los mantenga en una cama, sabemos cubano que si tuvieras una guitarra y pudieras cantarles ya lo estarías haciendo, seguimos mandándote toda la buena vibra y confiamos que estarás de vuelta por que nos faltan muchos escenarios y causas a que cantarles. Sigue peleando mi negro (sic)”.

Figuras de la escena musical lamentaron la pérdida de Juan Carlos López, quien contaba con más de 40 años de carrera ascendente.

Los Panteón Rococó escribieron en Facebook: “Hasta siempre Juan Carlos ‘Cubano’ López. Abrazo a nuestros compañeros musicales de Salario Mínimo de México”.

El rockero rupestre y poeta infrarrealista Rafael Catana posteó en la misma red social: “Adiós Juan Carlos Lopez ! El Cubano ! Un abrazo fuerte a su familia ! Y a @Salario Mínimo ! Quien le va dar Alegría a Este mundo ? Abrazo a todos nosotros ! (sic)”.

El promotor Ignacio Pineda, del Multiforo Cultural Alicia, soltó: “Juan Carlos López Almanza ‘El Cubano’… Salário Mínimo Hermano, que la tierra te sea leve. Hartos abrazos. Maldito virus”.

Y Jorge Velasco, bajista e investigador: “Una gran pérdida. Abrazo fraterno a todo El Salario, emblema del canto de resistencia. Qué tristeza caray” (sic).

Nacido el 23 de agosto de 1957, Juan Carlos López “El Cubano” formó parte y forjó a Salario Mínimo, una de las bandas nacionales reconocidas por su fuerte conciencia social y política, así como una inherente actitud contestataria, siempre en defensa del pueblo y sus causas justas.

Salario Mínimo festejó en 2016 su 40 aniversario ante 15 mil personas en el Deportivo Vivanco de la alcaldía Tlalpan, acompañándose de Antidoping, Rastrillos, Salón Victoria, Sonora Skandalera y Los de Abajo.

Comentarios