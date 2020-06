Exdelegado en Puebla acusa al director del INAH de obligarlo a renunciar

PUEBLA, Pue., (apro).- Un acto insólito ocurrió hoy en esta ciudad: el exdelegado regional del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Ambrosio Guzmán Álvarez, encaró en un acto oficial al director general Diego Prieto Hernández para desmentirlo sobre los motivos de su renuncia.

Al dar posesión al nuevo delegado, Manuel Villarruel Vázquez, Prieto señaló haber aceptado la dimisión de Guzmán, pero éste dijo públicamente que lo hizo forzado luego de denunciar corrupción e irregularidades en el instituto, presuntamente cometidos en el programa de restauración del patrimonio dañado por los sismos de 2017.

Tales denuncias, explicó, fueron enlistadas en una misiva dirigida a la señora Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta del Consejo Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural.

En la reunión en el auditorio “Efraín Castro Morales”, Guzmán sorprendió al auditorio al leer un escrito donde asentaba que no firmaría la renuncia debido a presiones para hacerlo:

“Señor director, hago uso de la palabra para manifestarle mi profundo desacuerdo por las decisiones que usted ha tomado en relación a un documento que envié a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller con fechas anteriores, en el que expreso algunas actividades que desde mi perspectiva parecen irregularidades y solicito a las instancias encargadas se realice una profunda investigación”.

Agregó que al enterarse de este escrito, Prieto Hernández pidió su dimisión.

“Debo decirle que no voy a firmar mi renuncia, no sé qué proceda, pero no voy a firmar mi renuncia”, dijo.

En respuesta, el director del INAH hizo un reconocimiento a la labor desempeñada por Guzmán Álvarez en el año y medio al frente del Centro INAH- Puebla, le ofreció que tomaría en cuenta sus señalamientos, pero le aclaró que ya el puesto le correspondía a Villarruel, presente en el acto. Dijo:

“…Pero enfáticamente lo digo, en el uso de las atribuciones que me confiere la Ley Orgánica del INAH, la dirección general toma nota de que él (Guzmán Álvarez) deja de ser director del INAH Puebla y el director a partir de hoy es Manuel Villarruel”. Y agregó:

“Por supuesto queda en uso de sus derechos para reclamar, precisamente lo que a su derecho corresponda. Espero que no lo haga lastimando al INAH, lastimando a sus amigos y a este gran programa”.

Prieto reclamó a Guzmán que en días previos hubiera filtrado a la prensa la carta en cuestión, y le pidió que no desprestigiara al instituto y a quienes trabajaban en él:

“Estas cosas no se hacen, no se tienen que ventilar en los periódicos, el Instituto tiene mecanismos para ventilar cualquier crítica. No podemos estar generando sospechas nada más porque nos sentimos buenas personas…Tampoco se vale estar hablando con esa facilidad de la gente, nadie es culpable hasta que no se le demuestre lo contrario, moderemos el discurso, compañero Ambrosio”.

En el acto, algunas personas sacaron carteles para apoyar a Guzmán y protestar por imposiciones, mientras otros reclamaron hostigamientos laborales.

