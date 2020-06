La luz ultravioleta desactiva el virus que provoca el covid-19, determina investigación

MADRID (Portaltic/EP). – El fabricante Signify -anteriormente Philips Lightning- probó la efectividad de la luz ultravioleta UV-C en la desactivación del virus SARS-CoV-2 que causa el covid-19, algo que se logra tras unos segundos de exposición.

Así lo confirma una investigación conjunta de Signify y la Universidad de Boston (Estados Unidos) realizada por el doctor Anthony Griffiths, profesor asociado de Microbiología de la Facultad de Medicina, como recoge la compañía holandesa en un comunicado.

Durante su investigación, trataron el material inoculado con diferentes dosis de radiación ultravioleta UV-C a través de dispositivos desarrollados por Signify, y evaluaron la capacidad de inactivación en diversas condiciones.

@Signifycompany & @BUMedicine validate effectiveness of Signify's UV-C lights to de-activate SARS-CoV-2, the virus causing #COVID19. Read the news: https://t.co/hGATiYifDk#UVC #COVID19 #UV #innovation pic.twitter.com/J5jcPaS6by

— Signify (@Signifycompany) June 16, 2020