López Obrador ve difícil viajar el 1 de julio a EU para el arranque del T-MEC

PUEBLA, Pue. (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya ve difícil, aunque aún no lo descarta, que pueda viajar a Estados Unidos el 1 de julio para el arranque del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC).

“Yo creo que sí (está descartado) porque ya está el tiempo medido y no va a ser ya posible, no lo descarto todavía, hay que esperar, pero sí veo ya que no va a ser posible”, adelantó el mandatario en su rueda de prensa matutina celebrada en Puebla.

También mencionó que los legisladores le han informado que tendrán un período extraordinario de sesiones en el que se abordarán leyes que es necesario revisar para la entrada en vigor del tratado.

“No son leyes que puedan detener la entrada en vigor del tratado, pero sí están relacionadas y queremos que no haya ningún obstáculo para entre en vigor”, expresó el mandatario.

Igual, cuestionado sobre los pronósticos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de que la pandemia dejará este año entre 18 y 21 millones de mexicanos en pobreza, el presidente señaló que este diagnóstico le ayuda para sustentar la estrategia que ha emprendido su gobierno “de atender a los de abajo”.

“Ese diagnóstico de la Cepal nos ayuda a convencer a los potentados, y sobre todo a los conservadores, de que hay que atender primero a los pobres porque lo que recomiendan el Fondo Monetario Internacional y todos los organismos financieros internacionales, es ayudar siempre a los de arriba”, expresó.

Reunión con Alfaro

Cuestionado sobre la petición que ha hecho el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, para reunirse con él, López Obrador justificó que ha estado ocupado en sus giras, pero también aclaró que quiere dejar pasar tiempo para que “se serenen las cosas”.

“Para hablar con franqueza, yo quiero que se serenen las cosas y que no quiero que haya espectáculo, hay cosas importantes que atender como lo de la pandemia y la seguridad, como para estar dando notas sobre diferencias que tenemos, claro que las tenemos pero al mismo tiempo tenemos que buscar actuar de manera institucional”, manifestó.

