México va al Consejo de Seguridad de la ONU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con 187 votos a favor, México fue elegido este miércoles como integrante no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el periodo 2021-2022.

En lo que calificó como una elección única en su tipo, en medio de la pandemia de covid-19 , la Asamblea General de Naciones Unidas eligió a México, India, Irlanda y Noruega como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad para el periodo de dos años.

El jueves se realizará una segunda ronda de votación para llenar el último puesto vacante, informó la ONU.

En su cuenta de Twitter, el canciller Marcelo Ebrard celebró lo que llamó un gran reconocimiento a México.

“Tengo el honor de informar que México ha sido electo por 187 votos miembro del Consejo de Seguridad de la Organizacion de las Naciones Unidas. Gran reconocimiento a nuestro país en todo el mundo. Enhorabuena!!!!”, tuiteó.

Previamente, la cuenta de la Misión de México en la ONU publicó un video del voto del representante Juan Ramón de la Fuente.

Posterior a la votación agradeció el apoyo de la Asamblea con un mensaje en inglés en el que retomó la frase de Benito Juárez: “Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Thanks to all Delegations for the support to Mexico 🇲🇽 to the Security Council 2021-2022 and to ECOSOC 2021-2023. Gracias !!!! pic.twitter.com/2C58EOtf0h

— Misión de México ONU (@MexOnu) June 17, 2020