Alertan riesgo de que empeore la violencia contra los niños

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En 2017, unos 40 mil niños perdieron la vida de manera violenta, de acuerdo con el Informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia contra los niños 2020 que fue presentado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Unicef, la UNESCO, la oficina del representante especial del secretario general de las Naciones Unidas y la Alianza Mundial para Acabar con la Violencia contra los Niños.

Según el reporte, la mitad de los niños del mundo, es decir, aproximadamente mil millones de niños, se ven sujetos cada año a violencia física, sexual o psicológica, y sufren traumatismos, discapacidad y muerte porque los países no han observado las estrategias establecidas para su protección.

El documento incluye las primeras estimaciones mundiales de homicidios específicamente contra menores de 18 años y muestra la necesidad de que todos los países hagan más esfuerzos por aplicar las estrategias INSPIRE para prevenir y abordar la violencia contra los niños. Ya que, si bien casi todos los países cuentan con legislación para proteger a los niños, menos de la mitad indicaron que se aplica de forma contundente.

Durante un evento virtual para la presentación del Informe, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, subrayó que la violencia contra los niños nunca tiene justificación y exhortó a todos los países a aplicar las herramientas de base científica para prevenirla. “Proteger la salud y el bienestar de los niños es crucial para proteger nuestra salud y bienestar colectivos, ahora y para el futuro”, resaltó.

Por su parte, Henrietta Fore, directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), señaló que la violencia contra los niños siempre ha estado presente y ahora podría empeorar, ya que el confinamiento, los cierres de escuelas y las restricciones al movimiento han dejado a demasiados niños sin el espacio seguro que la escuela ofrecería normalmente.

