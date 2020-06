Preocupa a empresas globales la falta de respeto a las reglas de inversión: ICC

CIUDAD DE MÉXICO (apro).—El presidente entrante de la International Chamber of Commerce México (ICC México), Claus Von Wobeser, advirtió que existe preocupación de las empresas globales y de los gobiernos extranjeros por “la falta de respeto a las reglas establecidas” en sectores claves para la inversión, como el energético.

De acuerdo con el abogado y socio fundador del despacho Von Wobeser y Sierra, el cual tiene más de 40 años de experiencia en solución de controversias, el respecto al estado de derecho permitirá a México, no sólo atraer el capital al país, sino también evitará sanciones internacionales, ya que recordó que en el sector energético, las penas podrían alcanzar 30 mil millones de dólares y “México no tiene una reserva de esa magnitud”.

El nuevo presidente del ICC México estará en el cargo en el periodo 2020-2022 y en su plan de trabajo se encuentra enfrentar “en forma urgente” los daños de la pandemia covid-19, que de acuerdo a los pronósticos se estima que provocará una caída de entre 13% y 32% en el comercio mundial de mercancías en 2020; una pérdida global de 195 millones de empleos en el segundo trimestre del año y una contracción de 3% para la economía mundial y de hasta 9% para México.

En su toma de posesión virtual, Von Wobeser dijo a los miembros de ICC México que pondrá a consideración de las autoridades la experiencia de los especialistas, así como las mejores herramientas e instrumentos de comercio internacional para potenciar las oportunidades que el T-MEC ofrece a nuestro país a partir del primero de julio.

Lo anterior, para anticipar beneficios para las cadenas de valor instaladas, tanto por un posible proceso de relocalización de plantas productivas de Asia hacia México, así como por las nuevas reglas de origen de América del Norte, que elevan el contenido regional.

“Este puede ser un factor que permita aumentar la Inversión Extranjera Directa en México en los próximos años, ya que, además, nuestro país tiene la ventaja de contar con 12 Tratados de Libre Comercio con acceso a 46 países”, lanzó quien sustituirá a María Fernanda Garza Merodio.

El litigante internacional

Von Wobeser fue representante de Constructora Internacional de Infraestructura (ICA) en un arbitraje iniciado en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), relacionado con la construcción de una presa hidroeléctrica.

También litigó a favor de San Benedetto en el arbitraje iniciado por PEAMSA (Peñafiel), relacionado con el sector de bebidas de consumo. Fue representante de Gasoductos del Sureste y Gasoductos de Chihuahua en el caso iniciado por la empresa Techint, relacionado con la construcción de un gasoducto. Abogó por Conoproca en un arbitraje contra Pemex.

Asimismo fue representante de Anheuser-Busch Companies, Inc., Anheuser-Busch International, Inc. and Anheuser-Busch International Holdings en un arbitraje iniciado por Grupo Modelo relacionado con el sector de bebidas de consumo.

Así, Claus Von Wobeser cuenta con amplia experiencia litigando arbitrajes y ante las cortes mexicanas en relación con una variedad de asuntos, tales como complejas disputas sobre patentes, incumplimiento de contratos y daños y perjuicios, entre otros.

