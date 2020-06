Congreso de Colima toma protesta a suplente de la diputada Francis Anel Bueno Sánchez

COLIMA, Col. (apro).- El Congreso local tomó protesta este jueves a María Isabel Martínez Flores como diputada local, quien entró en sustitución de Francis Anel Bueno Sánchez, secuestrada a finales de abril y hallada muerta en una fosa clandestina el pasado 1 de junio.

La nueva legisladora, representante del Distrito XVI —con sede en el municipio de Ixtlahuacán—, se integró a la fracción parlamentaria de Morena, misma a la que pertenecía Bueno Sánchez.

En su primera participación en la tribuna legislativa, María Isabel Martínez cuestionó la administración del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, que, dijo, “se ha caracterizado por estar ausente en temas tan sensibles e importantes como es la seguridad, y sólo se ha visto desfilar a varios titulares de la Secretaría de Seguridad Pública que no han podido dar los resultados que tanto se prometieron”.

La violencia en el estado de Colima, abundó, ha escalado a niveles inimaginables en el gobierno del priista, a quien acusó de engañar a los colimenses con sus promesas de campaña.

“Llegó valiéndose de engañar a la ciudadanía, ya que prometió un Colima en donde se nos decía: ‘vas a vivir feliz, seguro’”.

La diputada refirió que no sólo es de forma punitiva como se solucionan las cosas, ya que el problema de la inseguridad se origina por temas multifactoriales que necesitan una visión integral. “Hay que buscar las causas, atenderlas y resolverlas de raíz, y no sólo estar apagando fuegos. La sociedad exige más que eso, y nosotros seremos para las y los colimenses su voz y eco desde el Congreso. No están solos”.

También envió un mensaje a la familia de Francis Anel Bueno Sánchez: “No se puede evadir la realidad, una realidad dolorosa por la que atraviesan familiares, amigos y amigas, las personas que viven en Ixtlahuacán y todas aquellas personas que han sido alejados de un familiar a manos de la delincuencia organizada”.

Expresó que la bancada de Morena tiene dos opciones: “la primera es una continua vuelta al pasado, seguir con las mismas actitudes de desprecio y rechazo hacia el pueblo, como lo hicieron gobiernos y legisladores anteriores que han votado reformas lesivas para el pueblo, que son indiferentes e indolentes hacia la ciudadanía. Si es así, entonces nos dejaremos arrebatar por una camarilla de dictatoriales el poder que nos confirió el pueblo”.

La otra opción, subrayó, es “buscar la reconciliación con la sociedad, mirar hacia adelante, con optimismo, ilusión, esperanza, vocación de cambio y transformación, y así atacamos los problemas de raíz y con ello demostramos que en Morena se trabaja y se legisla con responsabilidad, con honradez, transparencia y con el corazón en las manos”.

Tras ofrecer su compromiso de actuar de manera transparente, con ideales progresistas, dijo a sus compañeros de fracción que “la batalla no es fácil, la pelea más cruenta está contra quienes ‘de verdad mandan’ en nuestro estado, y no entre nosotros. Nos siguen golpeando fuerte a quienes apostamos por políticas progresistas y transformadoras para nuestro estado y nuestro país, pero esos golpes han sido vencidos de manera sistemática”.

