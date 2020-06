López Obrador propone que una mujer indígena encabece el Conapred

CUERNAVACA, Mor. (apro).- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador dijo que de presentarse hoy la renuncia de la actual titular del Consejo Nacional contra la Discriminación (Conapred), la aceptará y propuso a una mujer indígena para ocupar ese cargo, “porque son los indígenas los que más han padecido la corrupción”.

Insisitió en que el organismo, si el Ejecutivo tiene las facultades, debe pasar a la Secretaría de Gobernación, particularmente a la Subsecretaría de Derechos Humanos, pero además debe reducirse el aparato burocrático conforme a las políticas de austeridad.

Aseguró que debe combatirse la discriminación y el racismo debe hacerse de verdad, porque en el periodo neoliberal esto se hizo de manera simulada.

“En la época neoliberal se crearon estos organismos como una pantalla para supuestamente defender los derechos del pueblo, mientras robaban, saqueaban y afectaban a la gente”, reiteró.

Dijo el Conapred debe ser dirigido por una mujer indígena, “una gente con convicciones, que realmente esté en contra del racismo y la discriminación. Y de una vez, yo propondría a una mujer representante de los pueblos indígenas, porque los más humillados de México. Los que han padecido más el racismo han sido los indígenas”, refrendó.

Refuerza idea de “ajustar” organismos

Luego aprovechó para volver a criticar a los organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) o la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que tienen, insistió, un enorme aparato burocrático que representa un enorme gasto.

Dijo que los gobiernos neoliberales crearon estos organismos, que dijo, son más de 100, porque hacía privatizaciones, que ya no se van a hacer.

“La gente votó por un cambio, porque se robaban una parte del presupuesto, y la otra servía para mantener un enorme aparato burocrático (…) Esto, ya no lo queremos”, sostuvo.

Aseguró que se hará un “ajuste administrativo” porque contaban “con sueldos honerosos de 600-700 mil pesos mensuales, con asesores, viajes al extranjero. ¿Qué le llegaba a la gente? Sólo migajas y eso, cuando había elecciones. Cuando repartían despensas, frijol con gorgojo. Eso ya no pasa, ahora les llega de manera directa”, cerró.

Así que sostuvo que su gobierno no necesita de esos organismos, por lo que los “ajustará”.

Respeto a las renuncias

En relación a la renuncia de Mónica Maccise Duayhe, como titular del Conapred, López Obrador señaló “cada quien es libre de decidir” participar o no en el gobierno, sobre todo “quienes no compartan la política de transformación que se está llevando a cabo en el país, pues con toda libertad puede decidir no trabajar en el gobierno”. Dijo que el foro contra la discriminación al que se invitó al youtuber Chumel Torres “no se debió convocar”.

Dijo que habrá otros cambios en el gobierno. Admitió que la reciente renuncia de la subsecretaria de Integración de la Secretaría de Salud, Asa Cristina Laurell, respondió a “diferencias” que sostenía con el secretario Jorge Alcocer y el subsecretario Hugo López Gatell. “Y decidí apoyar al secretario y al subsecretario, a pesar de que ella es una mujer destacadísima”, concluyó.

