“No identificamos delito” en el equipo de Cuauhtémoc Blanco, afirma el presidente

CUERNAVACA, Mor. (apro).- El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, prácticamente exoneró a Cuauhtémoc Blanco Bravo y a los funcionarios, familiares y amigos que denunció la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por lavado de dinero y transferencias bancarias irregulares, investigación que se encuentra en poder de la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante la conferencia de prensa mañanera del mandatario, realizada en instalaciones de la 24 Zona Militar, con sede en Cuernavaca, dijo que “en el caso de Morelos ha habido acusaciones, se han hecho investigaciones, pero no se ha encontrado ningún delito o presunto delito, esto me lo informó Santiago Nieto, de Inteligencia Financiera”.

A pregunta expresa, el presidente dijo que sí “hay denuncias presentadas que corresponde atender a la Fiscalía General de la República, pero no hay elementos, en lo que a nosotros corresponde, en lo que tiene que ver con el manejo del dinero, acerca de funcionarios en el caso de Morelos”. Cuauhtémoc Blanco Bravo se encontraba a unos metros entre los asistentes a la mañanera.

“Miren, tenemos que actuar siempre con apego a la verdad porque no es acusar por acusar, con propósitos políticos o partidistas, donde se encuentra que hay elementos, se procede. ¿Por qué sostengo que no hay elementos en estos casos que se mencionan en Morelos? Porque Santiago Nieto me informó sobre lo que les estoy planteando. Sí hubo una investigación para varios funcionarios, pero no se demostró que sea dinero de procedencia ilícita”, dijo López Obrador.

Otras denuncias

Sin embargo, el presidente informó que existen otras denuncias en contra de colaboradores de Cuauhtémoc Blanco, pero que no forman parte de la Unidad de Inteligencia Financiera.

“Sí (concluyeron las investigaciones), que no hay elementos para continuar con una investigación y llevar el caso a la Fiscalía, que es la que tendría que resolver, hay otras denuncias, pero no de parte nuestra, no en lo que tiene que ver con el Ejecutivo federal”, expresó.

En marzo pasado, Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que se estaba investigando al jefe de la oficina de la gubernatura de un estado, en una indagatoria que se llama “Caso Primavera”. De inmediato, los reflectores se posaron sobre José Manuel Sanz Rivera, jefe de la oficina de Cuauhtémoc Blanco Bravo, y quien ha sido su brazo derecho desde que era futbolista.

En días pasados, el diario Reforma publicó dos informaciones basadas en las carpetas de investigación que lleva la FGR contra Sanz Rivera, pero también contra el medio hermano de Blanco, Ulises Bravo, quien no es funcionario, pero sí tiene un poder enorme en la administración del exfutbolista.

Los investigados

En las investigaciones se menciona a su esposa, la brasileña Natilia Rezende, aunque acota que no es investigada. También están incluidos por lavado de dinero, el secretario particular Édgar Riou Pérez, a quien se identifica como “su primo”, además de su apoderado legal para fines comerciales Jaime Tamayo Godínez, quien ha manejado más dinero en transferencias a supuestas empresas fantasma.

Además de ellos, es investigado Pablo Ojeda Cárdenas, secretario de Gobierno de la entidad, quien estaría involucrado también en operaciones de lavado, así como en transferencias a empresas que no existen. Este funcionario es hijo del expresidente del PRI y exsecretario federal de Pesca, Pedro Ojeda Paullada. Se le ha mencionado también en relación con el caso de Javier Duarte y sus malos manejos financieros.

