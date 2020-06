¡Que cumpla su palabra! Exigen colectivos de desaparecidos a López Obrador

XALAPA, Ver. (aprol).-Colectivos de Desparecidos en Veracruz volvieron a manifestarse este viernes, ahora en la Plaza Lerdo de Xalapa para exigirle al presidente, Andrés Manuel López Obrador que “cumpla su palabra” de que la prioridad en esté gobierno sería la búsqueda de desaparecidos y “no se escatimarían recursos” en la búsqueda de sus seres queridos en fosas clandestinas, cárceles y hospitales.

Norma Pineda, hermana del oficial de Tránsito del Estado, Damián Pineda desaparecido el 12 de junio del 2012 recriminó que con el recorte presupuestal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del 75%, se está desmantelando la búsqueda de sus seres queridos en campo. Fustigó que también se han retirado los apoyos en asesoría jurídica y acompañamiento para quienes llevan los expedientes de búsqueda en la Fiscalía General de la República (FGR).

“Ellos lo prometieron (el presidente y el gobernador), entonces que sigan buscando, que no se cansen de buscar. Gracias a Dios en esta administración encontraron su carpeta (de la desaparición de su hermano). Por eso es importante que no quiten esa área de atención a víctimas, que sigan buscando. El que busca encuentra. Nuestros desaparecidos están en algún lugar, los tienen que encontrar”, expresa Pineda.

Durante dos horas los colectivos se manifestaron en la Plaza Lerdo sin ser atendidos por algún funcionario estatal de mediano nivel, apenas “analistas informativos” de la Dirección de Política Regional y de la Secretaría de Gobierno tomaron nota y fotografías de los manifestantes y de los representantes de la prensa que hacían la cobertura.

Con el recorte, ¿cada cuánto nos van a atender?”.

Sandra Jennifer Giraldi Hernández desapareció de19 años, el 14 de septiembre del 2012. Hasta el momento su madre Graciela Hernández Tenorio solo ha encontrado pretextos en la búsqueda de su hija, quien desapareció sola en la capital del estado.

“Son ocho años sin respuestas, sin que ningún gobierno se enfoque en las búsquedas. Simulando atenciones, ya no queremos cafecito y galletitas en las mesas de trabajo, queremos búsquedas. Antes en la CEAV había un asesor para diez familias, es inhumano lo que la CEAV pone, hay mesas de trabajo cada dos o tres meses… el pobre asesor anda brincando de familia en familia. Con el recorte, ¿cada cuánto nos van a atender?”.

Karla Valtierra Espinoza busca a su esposo, Rafael Espinoza, empleado del Tribunal Electoral desaparecido el 15 de agosto del 2013. Afirma que ellas no tendrían que estar protestando este viernes, ni el lunes pasado, ni pretendiendo dañar la imagen del presidente y de su gobierno, si la actual administración diera muestra de voluntad de querer cumplir su palabra empeñada en campaña de “priorizar” la búsqueda de desaparecidos.

“Estamos aquí en apoyo a nuestras compañeras que se encuentran en plantón en la Ciudad de México, llevan casi quince días ahí. Queremos que el presidente, López Obrador escuche a nuestras compañeras, queremos recordarle la prioridad que tenía en campaña. Que cumpla su palabra, no queremos que nos deje solas, que no nos quite ese apoyo”.

Ya dejamos de buscar justicia, queremos los cuerpos

Familiares que hicieron el plantón este viernes en la Plaza Lerdo recordaron a la autoridad gubernamental que presidentes y gobernadores han pasado, pero que son familiares de las víctimas quienes encabezan las búsquedas en Servicios Médicos Forenses, en fosas clandestinas, en hospitales y cárceles, lo único qude piden al gobierno es facilidades para la búsqueda y que la CEAV y la Fiscalía General de la República (FGR) no escatimen recursos.

“Ya no queremos justicia, esa ya dejamos de buscarla tiene rato, queremos que encuentren a nuestros familiares. Qué no dejen de buscar. Los desaparecidos están en algún lugar, si ellos trabajaran al cien por ciento ya hubieran encontrado, avanzado en algo”.

El lunes pasado durante la visita presidencial de López Obrador al batallón de infantería de la sexta región militar, medio centenar de familiares de desaparecidos confrontaron al ejecutivo federal para exigirle que se continué con la búsqueda de desaparecidos y que no se pongan de pretexto a la pandemia del coronavirus.

“Bájese a escucharnos, queremos que nos oiga, atiéndanos señor presidente”, eran los gritos de desesperación de los integrantes de diversos colectivos.

El reclamo a AMLO

Ante la indiferencia presidencial, varias madres le recordaron a López Obrador cómo a la mama de Joaquín El Chapo Guzmán sí se bajó a saludarla en Badiraguato, Sinaloa, hace un par de meses cuando la pandemia por el covid-19 apenas comenzaba.

“¿Cómo no somos la mama de El Chapo, por eso no nos atiende?”, “Yo no soy mama del Chapo, pero escúcheme”, “A la mamá del Chapo sí, a nosotros no”, fueron los distintos reclamos al presidente en su gira más difícil por Veracruz en los 18 meses que va de la actual administración federal. La camioneta donde viajaban López Obrador y el gobernador Cuitláhuac García tardó casi tres minutos en poderse “zafar” del contingente de manifestantes.

Al otro día, desde la mañanera en Tlaxcala el presidente calificó como “penoso” este “incidente”, pero justificó que no bajó el vidrio de su ventanilla, ni atendió a los manifestantes por “cuidar” y “cuidarse” de la sana distancia por la pandemia.

En la protesta de hoy, familiares de desaparecidos extendieron las lonas con fotografías de sus seres queridos en la explanada de la Plaza Lerdo. Una de las manifestantes, Eridany Amante Torres, de Coatepec, Veracruz y quien busca a su hermano, Manuel Amante, desaparecido en Autlán, Jalisco en febrero del 2018 decidió amarrarse a una silla y simular una flagelación con tinta roja en el rostro y rodillas para simular el viacrucis por el que pasan las personas víctimas de una desaparición a manos del crimen organizado o del Estado.

