La UE acuerda reunión presencial para negociar rescate económico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dirigentes de la Unión Europea (UE) sostuvieron hoy una cumbre vía teleconferencia en la que no lograron concretar un plan de estímulo para la recuperación de la economía, colapsada por el coronavirus, pero acordaron una reunión presencial en julio para seguir negociando.

Los 27 países que integran el bloque evitaron entrar en disputas fuertes durante la reunión que duró unas cuatro horas, aun cuando se hicieron patentes diferencias entre algunos de sus integrantes.

Sin embargo, al final emergió el acuerdo para un encuentro en persona a mediados de julio para continuar la negociación de un presupuesto de largo plazo y un paquete de ayudas por un valor total de 1.85 billones de euros.

La discusión también abordó la propuesta de la Comisión Europea para pedir prestado al mercado 750 mil millones de euros para ayudar a reactivar las economías más afectadas por el covid-10, sobre todo Italia y España.

Al respecto, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, urgió desde su cuenta de Twitter a lograr un acuerdo lo más rápido posible.

“Europa debe dar una respuesta a la altura de la crisis del #COVID19 y debe hacerlo rápido. La propuesta de la @EU_Commission, que hoy debatimos en el #EUCO, es un punto de partida, pero debemos alcanzar un acuerdo pronto. Cuanto más tiempo perdamos, más profunda será la recesión”, tuiteó.

Por lo pronto, Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, anunció el arranque de la fase de negociaciones.

“Inmediatamente comenzaré negociaciones políticas con los Estados miembros. Tenemos la intención de tener una cumbre física a mediados de julio y tengo la intención de presentar una propuesta antes de esta reunión”, publicó en Twitter.

