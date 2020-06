Paciente con covid-19 muere en los pasillos de la clínica covid ISSSTE en Comitán

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- En medio de las protestas de personal médico en este municipio, un paciente contagiado de covid-19 falleció esta mañana en Comitán mientras su familia exigía atención médica, en los pasillos de un hospital.

En redes sociales, Alyanid Sánchez subió un video en donde se aprecia una persona tendida en el suelo, al momento que ella dice: “se acaba de morir mi papá”. El hombre esperaba ser atendido en la Clínica Covid ISSSTE.

La joven dijo que llegaron al nosocomio en la madrugada y, poco antes de que su padre falleciera, pedía a gritos que le dieran oxígeno, pero el personal médico respondió que no tenían aparatos.

Antes de su arribo a la clínica del ISSSTE, donde ocurrieron los hechos, la joven y su padre tocaron las puertas del Hospital General “María Ignacia Gandulfo”. No lo recibieron y lo enviaron a la clínica pública especializada en la atención de pacientes con coronavirus.

Según los médicos del nosocomio, el paciente ya había muerto cuando llegó y por eso no ayudaron a bajarlo de la unidad particular en la que fue trasladado.

“No nos quisieron atender. Cuídense, por favor, porque no hacen nada las autoridades de salud. Mi papá no está ni en una camilla, no nos ayudaron para bajarlo”, señaló Alyanid Sánchez en el video que transmitió alrededor de las 8 de la mañana de este viernes.

En ese contexto, especialistas, médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, intendentes, cocineros y otros empleados de los hospitales “Dr. Gilberto Gómez Maza” y de la Mujer “Dr. Rafael Pascacio Gamboa” salieron a las calles, en esta ciudad, para protestar por la falta de insumos, recursos humanos y equipo de auto protección para combatir la pandemia.

En el nosocomio “Gómez Maza”, Yohana Rodríguez Gordillo, delegada sindical de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSSA), dijo a nombre de sus compañeros que a partir de este viernes no recibirán más pacientes covid, porque el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, nunca reconoció como tal a ese nosocomio.

Manifestó que la Clínica Covid-19 del Centro de Convenciones se creó ex profeso con recursos extraídos del “Gómez Maza”. Equipo, insumos y recursos humanos de ese nosocomio, apuntó, fueron llevados a otro lugar, pero al colapsar el nuevo centro, muchos pacientes con el virus empezaron a llegar al “Gómez Maza”. Sin embargo, no les dieron más presupuesto ni recursos para sustituir lo que les fue quitado.

Además, abundó, muchos trabajadores fueron enviados a sus casas por ser personal de alto riesgo, mientras otros, ya contagiados –alrededor de 40–, fueron puestos en aislamiento, y hasta ahora no ha habido más contratación ni personal que sustituya el déficit médico.

En la parte exterior del hospital los trabajadores colgaron una lona con el mensaje de que ya no recibirán pacientes con covid-19, porque así lo ha declarado el secretario de Salud, y serán remitidos a la clínica del Centro de Convenciones.

En el hospital “Dr. Rafael Pascacio Gamboa”, la doctora Liliana Aranda sostuvo que desde que empezó la pandemia, el personal de riesgo de todas las dependencias se fue de resguardo, y precisó que tan sólo en el área de neonatología, de 22 médicos que conforman la plantilla 12 se fueron a sus casas, pero nunca fueron reemplazados.

“Hasta fecha actual solo hubo dos contrataciones y los médicos han tenido que suplir un turno de los faltantes”, apuntó.

El resto de los médicos, abundó, quedaron cargo de todo el nosocomio, y además se creó otro espacio para las embarazadas con covid-19.

Tras la protesta, esta misma tarde el director jurídico de la Secretaría de Salud, Carlos Alberto Pacheco Durán, se presentó en el nosocomio para levantar un acta administrativa a la delegada sindical Yohana Rodríguez Gordillo.

En respuesta, la lideresa sindical de la Sección 50 del SNTSSA, María de Jesús Espinosa de los Santos, declaró “estado de alerta” y dijo que defenderán el derecho de todos y cada uno de los trabajadores a protestar, y no permitirán acoso ni un despido más del personal sindicalizado.

Condenó el acto de intimidación y represión, y advirtió que arreciarán las protestas si el secretario de Salud pretende simular una lucha contra la pandemia que en realidad no hay, porque ahora todos los hospitales están colapsados, y las cifras oficiales de contagiados y muertos –agregó– son menos de las que realmente ocurren en todo el estado.

