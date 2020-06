Morena se excedió al iniciar procedimiento sancionador, dice Barbosa

PUEBLA, Pue. (apro).- El gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que la Comisión Nacional de Honor y Justicia (CNHJ) de Morena se excedió al iniciar un procedimiento sancionador en su contra por las declaraciones que hizo en torno a la desaparición de mujeres en Puebla, y dijo tener la certeza de que será reivindicado.

“No le doy importancia, voy a hacer mi respuesta, cometí un error. Se excedió la Comisión de Honor y Justicia, seguramente seré reivindicado”, apuntó.

Tras reconocer los valores de Morena, sus documentos básicos y principios, adelantó que no hará un escándalo, y agregó: “Mi respeto a la Comisión de Honor y Justicia, mi respeto a todo lo que se llame Morena. Aunque a veces se comentan algunos errores y algunos abusos, no pasa nada. Yo me desempeño como gobernador”.

En un principio Barbosa reconoció que “cometió un error”, pero luego insistió en que el procedimiento iniciado se funda en hechos falsos.

“Me atribuyen haber dicho algo que no dije, y eso les consta a ustedes (los periodistas). A lo mejor los cito como testigos para que vayan a declarar a mi favor”, expresó.

Al dar por iniciado el procedimiento sancionador CNHJ-NAL-334-2020, Morena señaló que las declaraciones que Barbosa hizo el pasado martes 9 “estigmatizan, prejuzgan, minimizan e invisibilizan la grave problemática de la violencia contra las mujeres y sus desapariciones en nuestro país”.

Y en el oficio se señala que la declaración que se reprocha al mandatario es: “bueno… ha habido casos donde la policía ministerial ha encontrado a las personas declaradas desaparecidas pues con su novio, por ejemplo, en algún lugar… En puebla mismo, y ya quedaron en el registro de desaparecidas.”

De acuerdo con el expediente, tras ser notificado de este proceso, el gobernador tendrá un plazo de cinco días hábiles –del 16 al 22 de junio– para que rinda su contestación.

