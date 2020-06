Ya sin Conapred, dialogan sobre racismo… e incorrección política

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Todos los que construyen narrativas en los medios de comunicación, el cine y las redes sociales, entre otros, son responsables de potenciar el discurso racista, discriminatorio, clasista y misógino en los medios de comunicación, coincidieron los participantes en el foro “El racismo no es un chiste”, realizado por la organización Racismo MX en su cuenta de Facebook.

Este foro virtual se llevó a cabo tras la cancelación del foro del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Racismo y clasismo en México, con la participación del actor ganador del premio Ariel (2011) Tenoch Huerta, la actriz Maya Zapata, el youtuber Chumel Torres, la socióloga Mariana Ríos, el académico de la UNAM Francisco Navarrete y la escritora Jumko Ogata.

Evitar burla y estereotipos

“Si no cambiamos las narrativas no podemos cambiar todos los mitos y todos los cuentos que nos han venido contando. Esto atraviesa el cine, la televisión, el humor, las películas, las revistas, y es en todo dónde debe ser abarcado”, resaltó Huerta.

En medio del debate, el actor de películas como Güeros, Déficit o Así del precipicio consideró que no sólo se debe pedir a hacer otro tipo de comedia sino cambiar el discurso evitando la burla y los estereotipos donde se presenta el personaje moreno como el pobre o el violento y al rico como el romántico y con futuro en la vida.

“En las películas, cuando hablamos de clase media baja y baja siempre son universos violentos, brutales, horribles, animales, siempre los actores vamos a ser de piel morena, pero cuando se habla de clase alta siempre es comedia romántica, todos son caucásicos, todos en buena onda, todo bonito, las chavas no tienen obstáculos salvo dos o tres cosas que se tiene que convencer de que sí pueden, se sientan a ver el atardecer en la playa y se acabó todo y no hay una aspiración a nada”, indicó.

Libertad de expresión

Desde su perspectiva se debe aceptar que la población es racista y clasista con la gente para empezar a hacer otro tipo de chistes o hablar de otras cosas porque la corrección política sólo significa decir o dejar de decir algo.

“A veces podemos caer en la tentación, yo mismo lo creí en algún momento, que eso puede coartar nuestra libertad de expresión, pero la libertad de expresión es ósea a Javier Valdez lo asesinaron, a Miroslava Breach la asesinaron, Lydia Cacho esta exiliada de su propio país, Anabel Hernández ha sido amenazada de muerte, eso sí es un atentado a la libertad de expresión”, destacó.

Por eso, minimizó que no los hayan dejado hacer el foro en Conapred, porque desde su perspectiva un atentado a la libertad de expresión es mucho más profundo, mucho más fuerte.

“Y yo creo que por respeto a la banda que ha sido perseguida y que ha sufrido realmente porque han dañado su libertad de expresión, con este otro gobierno, tenemos que cambiar también ese discurso”, añadió.

Burla y sátira

El tema de la corrección política surgió cuando Chumel Torres la relacionó con el humor y dijo que él creció con series como Los Simpson y South Park, entre otras.

“Yo soy muy fan de la incorrección política, no tanto porque me divierta el hecho de ser trasgresor, sino porque se me hace la manera más horizontal de hacer humor de todo. Yo, en mis canales procuro hacer chistes de cualquier persona”, expresó.

Su incorrección política, añadió, se une a la burla y a la sátira. Consideró que la verdadera ofensa que tiene el humor, desde su perspectiva, es porque así fue educada su generación con los programas televisivos y los chistes de comediantes imitando a un gay o a la suegra, y esos programas se veían en familia.

Al respecto, Jumko Ogata, afrojaponesa y chicana, originaria de Veracruz y graduada del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, consideró que el problema de la incorrección política o no respetar la corrección política para hacer comedia es para plantearse la persona como trasgresora, cuando en realidad es lo menos revolucionario del mundo de la comedia

“Es montarse en estructuras que ya existen desde hace cientos de años y son estructuras que fueron creadas por hombres blancos. La incorrección política no es trasgresora”, afirmó.

El respeto al otro

Para el académico de la UNAM Federico Navarrete, autor del “Alfabeto del racismo mexicano” y “México racista. Una denuncia”, el término de incorrección política es muy problemático porque lo usan las personas que se oponen a la lucha antirracista en general y que pretenden injustamente mantener estas actitudes discriminatorias en el humor para censurar una supuesta persecución de la que son objeto.

“La corrección política es la lucha de los grupos que fueron marginados, objeto de todo tipo de burlas, para pedir que en el discurso público se les deje de agredir. La libertad de expresión tiene un límite y es el límite es el respeto al otro”, sentenció.

En respuesta, Chumel Torres expresó: “Justo estoy procesando esto que dice Tenoch, es verdad, yo pensaba porque es tan palpable para todos que discriminamos, sobre todo a la gente de piel morena, que es el caso más rápido del que podemos hablar, y es que los medios podemos darle lectura, y de la que mucha gente se ha educado históricamente, el medio ha sido así.

“Empecemos a cambiar esos guiones y empecemos a normalizar que este país tiene todo y para todos, creo que vamos a empujar, a empezar a empujar está agenda, que no sea racista. No se va acabar ahorita, hay que dar pasito y este es el que se está dando”, resaltó.

