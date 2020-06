Recuperan 75 bolsas con restos humanos de 3 fosas clandestinas en Jalisco

GUADALAJARA, Jal. (proceso.com.mx).– El fiscal de Jalisco, Gerardo Solís Gómez, informó que se trabaja de manera simultánea en tres fosas clandestinas ubicadas en igual números municipios, de donde se han extraído hasta el momento 75 bolsas con restos humanos, aunque aún se desconoce a cuántas personas corresponderían.

Detalló que de un aljibe que se ubica en una casa en construcción en la calle Otates, al cruce Mariano Azuela y Nogal, en Zapopan, se han extraído 39 bolsas.

La finca fue asegurada desde el pasado 8 de junio. En el sitio labora personal de la Fiscalía, de Protección Civil y del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa).

La segunda fosa clandestina, donde se empezó a trabajar el viernes 12, se ubica en la calle Pedro Moreno, entre Manuel Acuña y Aquiles Serdán, en el poblado de Santa Anita, en San Pedro Tlaquepaque.

En ese lugar, peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y de la Fiscalía han extraído 36 bolsas con restos humanos con la ayuda de una retroexcavadora.

El tercer punto, que se detectó ayer, se ubica en la colonia Lomas del Sur, en Tlajomulco de Zúñiga, donde se han exhumado dos cuerpos.

Hallan 215 cuerpos este año

En los primeros cinco meses de este año se han encontrado 215 cuerpos en fosas clandestinas, mencionó Blanca Trujillo, fiscal especial en Personas Desaparecidas.

La funcionaria explicó que en enero se hallaron 157 cadáveres en las colonias Lomas del Mirador, Centinela, Nextipac, en Zapopan, así como en Jocotopec y Tlajomulco.

En marzo, encontraron 23 cuerpos en Juanacatlán; en abril, fueron tres, en la colonia Santa Cruz del Valle, en Tlajomulco; y en mayo, 32, en las colonias, La Agrícola, en Zapopan, y en La Piedrera, en El Salto.

Dijo que quedan pendientes de procesar cinco puntos, entre ellos El Mirador II, en Tlajomulco, así como Juanacatlán y El Salto.

Gerardo Solís justificó que no se han terminado de procesar varias fosas debido a “la escasez de personal en algunas ocasiones, no hay suficientes peritos o no hay suficiente personal para llevar a cabo los trabajos en campo”.

