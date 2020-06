Detienen a policía acusado matar a un joven y herir a otro en Oaxaca

OAXACA, Oax. (proceso.com.mx).– Agentes Estatales de Investigación de Oaxaca detuvieron en el estado de Veracruz al policía municipal de San Pablo Huitzo que se encontraba prófugo de la justicia por el asesinato del joven Diego L.P., de 20 años de edad, y las lesiones a Jaciel L.P., a quien dieron por muerto tras arrojarlos a una barranca tras torturarlos.

El policía municipal de San Pablo Huitzo, Luis N. A. O., fue detenido este viernes 19 de junio de 2020 en el estado de Veracruz. Es señalado como uno de los probables responsables del homicidio del joven Diego E. L. P., y de tentativa de homicidio calificado con ventaja en agravio del hermano de la víctima, identificado como Jaciel J. L. P.

La Fiscalía General de Oaxaca llevó a audiencia al policía municipal, quien solicitó ampliación del término constitucional, que fenece el 25 de junio de 2020, quedando en prisión preventiva provisional.

De acuerdo con la causa penal 507/2020, el 7 de mayo de 2020, alrededor de las 00:55 horas, el probable responsable –en compañía de otras personas– condujo a las víctimas sobre la Carretera Internacional 190, tramo Telixtlahuaca-Nochixtlán, y a la altura del paraje “La Torre” los entregaron a otros sujetos, quienes los agredieron físicamente, privando de la vida a D. E. L. P. e hiriendo de gravedad a su hermano J. J. L. P.

El sobreviviente del atentado narró la forma de su detención y el asesinato de su hermano Diego, quienes fueron detenidos por la policía de San hablo Huitzo y esto los entregaron a civiles, quienes después de torturarlos los arrojaron a un barranco.

“¡Ya valió madre!”, le dijo Jaciel a su hermano Diego cuando la policía municipal de San Pablo Huitzo los entregó a un grupo de 12 personas que los esperaban en un taxi, quienes los golpearon hasta que los creyeron muertos y los arrojaron a un barranco.

Celestino Paz Cruz denunció que el caso de sus nietos ocurrió el pasado miércoles 6 de mayo en el municipio de San Pablo Huitzo, y acusó a la síndica municipal Martha Isabel H., así como los policías David H., Abraham F. M., Luis A. y Manuel V.

En un video de 8 minutos y 54 segundos, Jaciel relató desde la detención hasta cuando los entregaron a sus agresores, los golpean y los arrojan a un barranco.

El caso derivó por una bicicleta que, según el abuelo de los jóvenes, pidieron prestada a un vecino y éste los acusó del robo de la misma.

“¡Ya valió madre!, le dije a mi hermano, y los del taxi le dice a los policías ‘bájenlos’. Los policías nos entregaron a los taxistas. Nos pegaron esposados. Como una hora nos pegaron y la patrulla seguía ahí. Luego escucho que avientan a alguien al barranco (y yo) ya no hacía gestos para que dejaran de pegarme. Se movía mi cuerpo solo, me dieron tres palazos que me hicieron torcerme y no quedé inconsciente. Escuche: ‘Ya quítale las esposas’, no dieron otros palazos y nos aventaron al barranco”.

