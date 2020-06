AMLO llama a sus seguidores a no hacer caravanas en auto a favor de la 4T

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El presidente Andrés Manuel López Obrador desalentó hoy las caravanas de grupos de simpatizantes en apoyo a su gobierno, al considerar que las realizadas en su contra no afectan, pues los manifestantes -identificados con el PAN de acuerdo con el mandatario-, son pocos.

“Me enteré que simpatizantes nuestros están organizando una caravana de apoyo al gobierno. Yo les pido que, por favor, no lo hagan, no hace falta hacer lo mismo, responder de esa manera. No se logra nada. Yo creo que las caravanas de los opositores no perjudican, si acaso la contaminación, pero tienen derecho a manifestarse”.

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador se refirió a las manifestaciones que en semanas recientes se han realizado contra su gobierno en caravanas de vehículos que salen a manifestarse en diferentes regiones del país.

“No estoy en contra de las manifestaciones, pero fueron muy pocos, y ya es muy evidente que son militantes del PAN, porque están en campaña y podrían ser actos anticipados de campaña. Pero no vamos a denunciar, no los vamos a testerear”, dijo.

Desde el domingo 31 de mayo, justo al cumplirse un cuarto de sexenio, las caravanas vehiculares de protesta convocadas por el Frente Nacional AntiAMLO (FRENA) se han realizado los domingos en las principales ciudades del país, para mostrar el descuerdo con el gobierno y colocando tendencias en las redes sociales, motivando la convocatoria de simpatizantes de su oferta política a responder igual, una medida que hoy desalentó desde su conferencia de prensa.

