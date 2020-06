Reportan al menos 15 muertos tras conflicto en San Mateo del Mar, Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- Al menos 15 muertos, entre lapidados, macheteados y calcinados, dejó como saldo el conflicto interno en el municipio de San Mateo del Mar.

A 24 horas de un primer incidente, no hay reporte oficial porque ni la Fiscalía General de Oaxaca ni la Secretaría de Seguridad Pública estatal o el gobernador Alejandro Murat Hinojosa confirman oficialmente esta masacre debido a que no han entrado a San Mateo del Mar, donde los cuerpos permanecen tirados.

El único reporte que emitió la vocería del gobierno del estado es que, por instrucción del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, Raúl Ernesto Salcedo Rosales, se está trasladando en estos momentos (24 horas después de los hechos) a la comunidad de San Mateo del Mar para encabezar los esfuerzos necesarios para detener la violencia desencadenada desde el día de ayer a causa de un conflicto político entre las agencias municipales de este municipio del Istmo de Tehuantepec.

Cabe recordar que ya se había advertido que la violencia podría escalar si el gobierno federal y estatal no atendían el conflicto interno entre el grupo denominado Unión de Agencias y Comunidades Indígenas Ikoots y los simpatizantes del presidente municipal, Bernardino Ponce Hinojosa, ya que el pasado 3 de mayo se perpetraron dos ataques armados que dejaron un muerto, así como dos viviendas, cuatro vehículos de motor, una camioneta y dos mototaxis incendiados.

Y este domingo 21 de junio, ambos grupos solicitaron la presencia de los cuerpos de seguridad alegando que hubo un primer incidente al mediodía en un filtro de sanidad instalado en la comunidad de la Reforma, que habría dejado varias personas heridas por arma de fuego.

En respuesta, la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca emitió un comunicado para informar que, “con el objetivo de preservar el orden y la tranquilidad en San Mateo del Mar y las localidades aledañas, se reforzará la presencia disuasiva y de vigilancia en esa zona”.

Una habitante de San Mateo relató que “no sabemos si son 13 o 15 los muertos. Sabemos que hay 15 tirados en el piso y hay unos que sí están muertos, a todas luces se ve que los quemaron, otros los lapidaron con tabiques y otros con machetazos en la cabeza”.

“El gobierno está consciente de que pedimos ayuda y no entendemos porque no nos han ayudado. No sabemos qué hacer. Hay dos regidoras heridas de bala y el síndico está desaparecido”, añadió.

Lo que más le indigna es que las autoridades “dudan que haya muertos, les decimos vengan porque hay varios muertos y nos dicen ‘es que no hay muertos’, y ahí están las fotos, no son fotos inventadas. Ahí están esas imágenes donde hay mujeres, entre ellas una que contaba con medidas cautelares que está quemada”.

Manifestó que los hechos comenzaron alrededor del mediodía de este domingo cuando una caravana de la Unión de Agencias y Comunidades Indígenas Ikoots se trasladaba a una asamblea comunitaria, pero al pasar por un filtro sanitario fueron agredidos con armas de fuego en la comunidad La Reforma, a 10 minutos de llegar a San Mateo del Mar.

La acción urgente dirigida al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, al secretario General de Gobierno, Héctor Anuar Mafud Mafud y al fiscal General, Rubén Vasconcelos Méndez, señala que la caravana se dirigía a una asamblea de análisis e información que se llevaría a cabo en Huazantlán del Río.

Sin embargo, “fuimos detenidos a la altura de la Agencia de Reforma, lugar en donde supuestamente había un filtro sanitario, encontramos sobre carretera llantas incendiadas por doquier que nos impedían el paso, atrincherados entre las llamas, hombres con el rostro cubierto empezaron a accionar sus armas de fuego, hiriendo de inmediato a varias personas que estaban en las camionetas.

“Ante este cobarde atentado ponemos de manifiesto nuestra más enérgica protesta al gobierno estatal y federal debido que hemos alertado en tiempo y forma del peligro que se cierne sobre nuestra comunidad Ikoots. La complicidad de supuesto presidente municipal Bernardino Ponce Hinojosa y el empresario e influyente Jorge Leoncio Arroyo Rodríguez, sigue cobrando víctimas entre los Ikoots y las autoridades federales se cruzan las manos ante estas injusticias”, puntualizó el escrito urgente.

Sin embargo, el ayuntamiento municipal denunció la “artera agresión de la cual fueron víctimas mujeres encargadas del módulo de sanitización a fin de reducir y prevenir los casos de covid-19.

Y acusó que el grupo de Pedro Dávalos Larrinzar, Laura Fiallo Sandoval, Marcelino Ramírez Nolasco e Iván Mateos López, agredieron a mujeres que se encontraban a cargo de un puesto de control sanitario a la altura de la localidad de La Reforma, al negarse a que se les sanitizaran las llantas de sus vehículos, lo que provocó la molestia de las personas que viajaban en las unidades de motor y, con palos, machetes, piedras y armas de fuego agredieron a las responsables del módulo.

De estos hechos violentos, resaltó que resultaron heridas de gravedad dos mujeres y dos hombres, entre ellas regidoras del ayuntamiento.

La segunda agresión ocurrió en la noche y madrugada de este lunes con el saldo de 15 muertos.

