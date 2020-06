López-Gatell respondió al epidemiólogo de Harvard que “lloró” por México y criticó falta de pruebas

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, respondió a la postura de Eric Feigl-Ding, epidemiólogo de la Universidad de Harvard, quien aseguró que más del 50% de los mexicanos que se han hecho una prueba para saber si han sido contagiados por covid-19 han sido positivos.

“A este doctor Eric Ding no lo conozco personalmente, pero sí a través de amigos y compañeros del doctorado. Su relación con covid pues va a ser notoria porque desde que empezó la epidemia él fue muy expresivo, él es un científico joven y me imagino con mucha atención a los aspectos del sufrimiento humano, lo que me parece que es muy deseable y fue muy expresivo al alertar sobre el covid de manera angustiosa”, indicó en la conferencia de prensa vespertina para brindar información sobre la pandemia.

El domingo 21 de junio, en su cuenta de Twitter, @DrEricDing escribió: “Estoy llorando por México ¡Más del 50% es el porcentaje de *POSITIVIDAD*! Más de la mitad de quienes se hacen un examen son positivos”. Y que, en otro tuit señaló: “Incluso en los peores periodos de Nueva York, Madrid o Lombardía… Nunca se acercaron al 50% de positividad. México puede estar pasando por un #COVID-19 sin precedentes”.

Más preocupante, añadió, es que México tiene uno de los promedios de pruebas diarias más bajos per cápita.

“La tasa diaria de pruebas per cápita en México ha disminuido del 13 de junio al 21 de junio, cayendo un -9% en una semana”, resaltó.

Gatell respondió que, al ver el tuit, durante el fin de semana, le llamó la atención que Eric Feigl-Ding presente una gráfica de un centro de datos de acceso público que se llama “Nuestro Mundo en Datos”, patrocinado por la Universidad de Oxford, en Inglaterra.

“Muy probablemente los datos que tienen de México los toman de nosotros que, a su vez, nos procesan otras agencias de salud pública internacionales, como el Centro de Control de Enfermedades de Europa.

“Pero bueno, el punto es que él hace esta expresiva declaración que llora por México porque se queda impresionado de que tengamos un porcentaje de positividad de 50% Destacó que, en realidad no es 50%, es el 43% pero en fin”, aclaró.

En México, recalcó, se hacen pruebas a personas.

“Se tienen cifras sobre cuántas de las personas a las que se les hizo pruebas son positivas y la razón es muy obvia, ellos están interesados en realizar de manera eficiente las pruebas de laboratorio para guiar las acciones de salud pública.

“Cuando se hacen pruebas de manera indiscriminada a quien tiene ganas de hacerse una prueba, aunque sea asintomática, la probabilidad de que sea positiva es menor. El epidemiólogo es muy destacado, como lo dije al principio, pero esta reverberancia no parece ser tan virtuosa”, afirmó.

En otro asunto relacionado con las pruebas masivas para detectar posibles contagios de covid-19, López-Gatell citó al asesor regional de Emergencias en Salud de la Organización Panamericana de Salud (OPS) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Jean-Marc Gabastou, quien sostuvo que éstas no son recomendables para México.

“Nuestra organización no está a favor o no recomienda pruebas masivas en un país tan inmenso, tan complejo, tan diverso como México, no estamos en una isla del Caribe donde eventualmente podemos tener acceso a toda la población, pero sí, estamos totalmente conformes con las iniciativas ad hoc en estos recintos, en estos lugares de riesgo como la Ciudad de México lo está planteando”.

Estas declaraciones las vertió el asesor de la OPS/OMS en un reciente foro virtual organizado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), en el que también participó el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, José Luis Alomía Zegarra y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Federal, Hugo López-Gatell, quien presentó el video para refutar la información de quienes piden pruebas masivas.

“Lo que dice, con este intenso acento francés, es que la OMS no está en favor de recomendar la realización masiva de pruebas en un país complejo como México, lo hemos dicho una, dos, tres y trescientas veces, pero lo volvemos a decir ante la inquietud, la perplejidad de estas personas preocupadas porque se hagan más pruebas y que seguimos esperando que tengan un argumento técnico sobre cuál es su propósito”, resaltó López-Gatell.

En cuanto a información difundida por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que comparó las cifras de muertos y contagios del personal de salud de México con el de otros países, el funcionario advirtió sobre la creencia de que al ser tan repetitiva, esos asuntos pretenden marcar la agenda de la conversación fuera del interés público hacia otros temas muy puntuales.

En particular, llamó su atención la repetición de este tipo de información cuando el país atraviesa una pandemia.

