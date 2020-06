Peter Freedman compra en 6 mdd guitarra de Kurt Cobain para apoyar a las artes frente a la pandemia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Peter Freedman, el empresario australiano fundador de RØDE Microphones, compró la guitarra más cara de la historia con el objetivo de impulsar al gobierno de Australia, a cargo de Scott Morrison, a brindar apoyo a las artes frente a la pandemia.

En declaraciones realizadas a Lad Bible (https://www.ladbible.com/), Freedman comentó: “Ni siquiera la compré para mí. La pagué, pero voy a usarla para destacar la difícil situación de los artistas en todo el mundo, haciéndole una gira, y luego la venderé y usaré el dinero para eso también”.

Añadió: “Vi la compra de esta guitarra como una oportunidad, no sólo para compartirla con los aficionados de la música, sino para hacerlo de manera que aumente la conciencia de las luchas que los músicos enfrentan cada día y presionar a los gobiernos por un cambio”.

Peter Freedman, Founder of RØDE Microphones, won at auction today for $6,000,010 the Martin D-18E guitar used by Kurt Cobain in Nirvana's legendary MTV Unplugged performance! #RODE #JuliensAuctions #KurtCobain #Nirvana #Guitar #Auction #MTV #WorldRecord pic.twitter.com/kBCpXwbpdc

