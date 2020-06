López Obrador invita al director de Twitter a la “mañanera” para que explique operación de bots

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó hoy, de manera pública, al director de la red social Twitter, a participar en su conferencia de prensa matutina, a fin de que explique el uso de robots para incidir en los temas que se vuelven tendencia.

“Que nos diga qué pueden hacer para controlar lo de los robots y las noticias falsas, una invitación amable, respetuosa. O sea, ¿cuáles son las limitaciones? O ¿por qué no pueden dejar de permitir que haya este mecanismo de robots para degradar la vida pública, para insultar, para faltarle al respeto a las personas?”, cuestionó el mandatario.

Los reclamos del mandatario a la red social Twitter llevan varios meses, inclusive, se han dado análisis desde la propia mañanera sobre el comportamiento de las redes de oposición, sin admitir la operación de las redes de apoyo a su gobierno.

Inclusive, el mandatario ha distinguido como robotizadas las cuentas que posicionan temas críticos en su contra, mientras que respecto a las redes que lo apoyan ha defendido que son orgánicas, es decir, de personas reales.

Casi a diario, las etiquetas a favor y en contra, se mantienen en pugna como tópico tendencia en la mencionada red social, que en México dirige Francisco Jimenez Viesca, un ejecutivo del marketing corporativo con larga trayectoria en el sector de la comida (Pepsico, Conagra Brands y CocaCola Femsa) antes de asumir la conducción de Twitter en septiembre pasado.

Hoy en su alocución al respecto, el presidente López Obrador insistió:

“A lo mejor esta empresa puede venir y explicarnos porque también tienen que cuidar los equilibrios, que no haya censura, garantizar las libertades pero ¿cuáles son las fronteras? Qué esta permitido y qué no? Dónde está la ética? Sería interesante una conferencia para que se explique, para no seguir nosotros denunciando que hay robots”.

Comentarios