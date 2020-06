Fonatur desoye suspensión definitiva y lanza: trabajos del Tren Maya continuarán “al amparo de la ley”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) indicó que los trabajos del primer tramo del Tren Maya continuarán “al amparo de la ley”, dado que, subrayó, son labores de rehabilitación y mantenimiento de las vías existentes.

Lo anterior, pese a que la juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Penales Federales del estado de Chiapas concedió ayer una suspensión definitiva de las obras, en un juicio de amparo promovido por comunidades Ch’ol de Chiapas.

La juez determinó que las obras del megaproyecto exponen a los habitantes de esta región a infectarse de covid-19, por lo que ordenó detener “cualquier actividad relativa a la implementación del proyecto, salvo la relacionada al mantenimiento de las vías, hasta en tanto el juicio de amparo no sea resuelto de manera definitiva”.

Sin embargo, el Fonatur aclaró en un boletín que el juicio de amparo “NO se ha resuelto” y que la suspensión se limita a Palenque, donde “no se han iniciado trabajos relacionados a obra nueva”. La medida, recalcó, “sólo tiene efecto durante el periodo de emergencia sanitaria, como define la jueza”.

El juicio de amparo arrancó el pasado 7 de mayo, cuando comunidades Ch’ol pidieron la suspensión de las obras, al menos durante la emergencia sanitaria, y denunciaron las instrucciones del gobierno federal de exentar durante la pandemia de covid-19 los megaproyectos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y la Refinería de Dos Bocas.

Desde un inicio la jueza falló a favor de las comunidades, pero el Fonatur informó el 8 de mayo que no suspendería las obras durante la crisis sanitaria, con el pretexto de que no fue notificado. “De cualquier forma, vale aclarar que, en caso de notificación, Fonatur no considera procedente dicha suspensión provisional, pues se trata de una vía de comunicación ferroviaria actualmente en operación y cuyos trabajos de obra son de mantenimiento”, apuntó.

El juicio de amparo continuó y el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con sede en Tuxtla Gutiérrez revocó la primera suspensión, bajo el argumento de que no existían evidencias de que las comunidades podrían contagiarse de covid-19 con el arranque de las obras.

De acuerdo con la organización Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C. y comunidades Ch´ol de Palenque, Salto de Agua y Ocosingo, la audiencia incidental se llevó a cabo ayer, después de haberse diferido cinco veces “por la negativa de Fonatur a proveer la información que le requería el juzgado”.

A finales de mayo pasado el Fonatur también se negó a acatar el exhorto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para suspender las obras del Tren Maya: dijo que continuaría con los primeros tres tramos “de manera normal” porque se trata de “actividades críticas”, y descalificó a la dependencia dirigida por Rosario Piedra Ibarra, al afirmar que su comunicado “representa una acción bien intencionada, pero mal informada”.

