Twitter oculta tuit de Trump por incumplir reglas de comportamiento abusivo

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Twitter ocultó este martes un nuevo tuit del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por incumplir sus reglas de comportamiento abusivo.

En el mencionado tuit, el mandatario amenazó con usar la fuerza contra los manifestantes partidarios de crear una “zona autónoma” de policías en la capital estadounidense como la que se creó en la ciudad Seattle.

“Nunca habrá una “Zona Autónoma” en Washington, DC, mientras yo sea su presidente. ¡Si lo intentan, se encontrarán con una fuerza seria!”, se lee en la publicación de Trump.

There will never be an “Autonomous Zone” in Washington, D.C., as long as I’m your President. If they try they will be met with serious force!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020