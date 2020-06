Corte alemana ordena a Facebook frenar la recopilación automática de datos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Corte Federal de Alemania ordenó al gigante estadunidense de la tecnología Facebook frenar la recopilación automática de los datos de los usuarios de esa red social y de sus filiales Whatsapp e Instagram.

“Facebook ya no puede obligar a sus usuarios a aceptar una recopilación prácticamente ilimitada de sus datos”, afirmó el presidente de la Bundeskartellamt, la oficina que regula la competencia en el país europeo, Andreas Mundt, tras conocer el fallo.

De hecho, la decisión del tribunal germano respalda la opinión de esta agencia en el sentido de que la red fundada por el empresario Mark Zuckerberg abusó de su dominio del mercado para recopilar información sobre los usuarios sin su consentimiento.

“Facebook debe dar a los usuarios la opción de revelar menos sobre sí mismos, sobre todo lo que revelan fuera de Facebook”, determinó el juez Peter Meier-Beck.

Para el magistrado, no hay duda de que Facebook tiene una posición dominante en el mercado alemán, ni que había abusado de los términos y condiciones prohibidas por la oficina antimonopolios.

A su vez, Mundt aseveró que “si los datos se recogen y explotan ilegalmente, debería ser posible tomar medidas antimonopolio para prevenir el abuso de poder de mercado”.

En un pronunciamiento que dio a conocer a medios especializados, Facebook anunció que seguirá defendiendo su postura de que no incurre en abusos o conducta monopólica.

“No habrá cambios inmediatos para las personas o empresas que usan nuestros productos y servicios en Alemania”, sostuvo.

Alemania es el primer país en explorar si el dominio de datos es un tema que pueda ser abordado por reguladores de la competencia.

“Los datos son un criterio decisivo en la evaluación del poder del mercado en línea. La decisión de la corte provee información importante acerca de cómo deberíamos acordar en el tema de los datos y la competencia en el futuro”, expuso el presidente del organismo regulador en una declaración.

