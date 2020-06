Pudo haber contagios por evacuaciones en el sismo: López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reconoció que hay posibilidad de contagios covid-19 por la evacuación de casas y edificios ante el sismo magnitud 7.5 registrado esta mañana.

“Ciertamente pudo haber existido algún contagio y entonces estamos con la expectativa de que en los siguientes catorce días o siete, que es el periodo de incubación, una persona pudiera desarrollar los síntomas”, informó en la conferencia de prensa vespertina para informar sobre el desarrollo de la pandemia en nuestro país.

“En cuanto a cifras por número de población, no consideramos que la reunión de personas que fue, mayormente, de la costa oaxaqueña a la zona del centro de la Ciudad de México, sean tan numerosos que cambien el curso de la epidemia. Quizá en algunas comunidades se pueda ver un incremento de casos, pero considero que la situación no llegaría a ser apremiante”, indicó.

Nota relacionada: Salud documenta cifra récord de contagios: 6 mil 288 casos

En ese sentido, descartó la extensión o reinicio de la cuarentena declarada por la pandemia de covid-19, debido a la salida de la gente para evacuar de sus casas o edificios tras el sismo, y se jactó de la creatividad de los memes difundidos al respecto, minutos después del movimiento telúrico.

“No, no es el caso –dijo entre risas–, pero ciertamente, en la medida que haya personas, que las hay, que estén en sus domicilios con covid-19, covid-19 leve, no debería haber una persona con covid-19 grave en sus domicilios, tendría que estar en los hospitales, y ante la eventualidad que no ocurrió hoy, que debiera necesitarse evacuar uno o más hospitales, no ocurrió pero podría haber ocurrido”, admitió.

De haberse presentado casos, informó, ya sea desde el domicilio o desde el hospital se procede a evacuar por razones de seguridad, recordando siempre no correr, no gritar y no empujar, hacerlo de una forma ordenada, siempre siguiendo las indicaciones de Protección Civil y reuniéndonos de manera ordenada en los sitios designados para ello.

“Pero es una reacción natural ante una situación que se percibe amenazante y que puede generar pánico, desconcierto, abrazarnos y esto, desde luego, puede llevar a contagiarnos de covid-19 si hay una persona que está con la enfermedad activa y si hay otra persona que está sin la enfermedad”, explicó.

Por eso, comentó que en el caso de presentarse una evacuación donde esté presente una persona contagiada con covid-19, se debe poner el cubrebocas, evacuar de manera ordenada y mantener la sana distancia.

“Es hasta cierto punto inevitable una reacción emocional que nos lleve a abrazarnos. El riesgo existe, tampoco es instantáneo, depende también de qué tanta cercanía o duración de la misma, pero aún ahí se puede ejercer cierta sana distancia si alejamos nuestras caras.

“Uno se puede abrazar así, de ladito, y procurando no besarse, desde luego, que es el máximo acercamiento. Después de pasado el evento telúrico y hay que regresar al edificio o casa hay que lavarse las manos”, añadió.

Comentarios