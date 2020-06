Caso Joao Maleck cumple un año y la madre de Fernanda tiene “fe en que habrá justicia”

GUADALAJARA, Jal. (apro).- A un año que fallecieron los recién casados Fernanda y Alejandro, luego que su auto fue impactado por el vehículo del exjugador Joao Maleck, la madre de la víctima, Martha Álvarez-Ugena, dijo que tiene “fe en que habrá justicia”.

“Solo queda decir que, a pesar de todo, tengo fe en que habrá justicia, no solo para mi hija Fernanda y su esposo Alejandro, si no para todas aquellas madres, que al igual que yo, lloran por la ausencia de un hijo o una hija”, refirió la señora.

Indicó que este año, el peor de su vida, “ha estado lleno de dificultades, pues además del inmenso dolor por mi pérdida irreparable, he estado luchando en busca de justicia para mi hija, como cualquier madre lo haría, a pesar de los obstáculos que he tenido, de las influencias que decían tener y contra todo lo que me topado y probablemente me tope, no claudicaré hasta ver que el responsable pague por sus hechos, siendo todo mi motor el amor por Fernanda”.

El accidente ocurrió por la mañana en avenida Tepeyac, cerca del cruce con Playa de Hornos, en Zapopan. Al jugador no se le practicó de forma inmediata la prueba de alcoholemia, y fue trasladado a un hospital privado, donde le suministraron suero. Cuando le hicieron la prueba no se comprobó que venía con exceso de alcohol.

Joao Maleck permanece en prisión preventiva, en espera que se fije la fecha de la audiencia, la cual se retrasó por la pandemia.

En ese sentido, el abogado de la afectada, José de Jesús López Lucano, comentó que en la audiencia se demostrará de “forma clara y contundente” la responsabilidad de Joao Maleck a quien espera se le dé una sentencia condenatoria y se haga justicia al matrimonio que conformaron Fernanda Peña y Alejandro Castro.

También mencionó que “este asunto en particular ha sido un parteaguas en los delitos culposos de esta índole, por lo que estamos conscientes de la responsabilidad que esto conlleva”.

