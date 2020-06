Amparo contra Tren Maya “tiene tintes políticos”, pero se acatará suspensión: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La suspensión en un tramo del trazo del Tren Maya, ordenada por un juez constitucional, será acatada dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador quien, sin embargo, advirtió, hay tintes políticos en la promoción del amparo.

López Obrador dijo que el proceso fue promovido por organizaciones de la sociedad civil y no por habitantes de la comunidad chiapaneca a la que se otorgó la suspensión cuando ni siquiera se ve afectada por la obra.

“Todavía no sabemos qué efectos tiene porque esto no se origina realmente por donde va a pasar el Tren Maya. La promoción del amparo, no son los que podrán resultar afectados, son organizaciones, esto tiene tintes políticos, además es legítimo, pero son los que no quieren que hagamos nada”, expresó.

Ayer, la organización Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, anunció haber obtenido una suspensión definitiva para el pueblo chol, contra el primer tramo del Tren Maya que va de Palenque a Escárcega, en Chiapas.

Al respecto, el mandatario dijo que su gobierno cumplirá las resoluciones judiciales y garantizó el respeto a por la actuación del Poder Judicial.

No obstante, cuestionó que se otorgue un amparo para una obra que se esta haciéndose sobre una vía de ferrocarril que tiene 80 años.

“Siempre hay esto. Quisieran que no hiciéramos nada para señalar que no estamos trabajando, así son estas cosas”, dijo.

