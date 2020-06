Artistas exigen informe legal sobre la devolución del Teatro Jiménez Rueda al ISSSTE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Colectivos y miembros de la comunidad artística demandaron a la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), Lucina Jiménez, un informe legal sobre la situación del Teatro Julio Jiménez Rueda.

En entrevista con Apro, el actor y productor Javier Tovarich, miembro del Movimiento Colectivo por la Cultura y las Artes de México (Moccam), destacó que las exigencias solicitadas a Jiménez en una misiva son claras:

“Pedimos un informe del por qué cedieron ante la presión, cuáles son los argumentos legales de esto y por qué no hicieron público este hecho”.

El recinto en cuestión fue devuelto al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) luego de 56 años de ser administrado por INBAL. Lo anterior, como resultado de un proceso legal que concluyó en mayo pasado, donde se determinó que el inmueble pertenece al ISSSTE y por tanto debe devolvérsele.

En la carta dirigida a Jiménez, con 148 firmas, se expone: “Como usted debe saber, el acuerdo con la Sra. María Cristina García Cepeda (exsecretaria de Cultura) y la comunidad teatral, fue que hasta que no se hubiera reacondicionado o construido un foro con las mismas características de este emblemático inmueble, no podría ser demolido o vendido”.

De acuerdo con Tovarich, realizar la acción sin avisar a nadie es grave: “Están quebrantando el derecho de los espectadores y quitándoles un derecho a los espacios; construirán un complejo de oficinas y un centro comercial. ¡Todo lo que han dicho de daños estructurales en el teatro es falso!”.

Además, indicó que no tienen una fecha límite para recibir respuesta sobre la carta enviada, pero se apegarán, si es necesario, a los tiempos de un proceso legal.

La decisión, insistió, es apresurada y afecta al público y a la escena cultural, y pidió a la titular del INBAL recorrer de manera personal los recintos no gubernamentales de cultura una vez pasada la pandemia.

“Lucina Jiménez, como funcionaria debe velar por el interés general, no por el interés político. Que hable con Alejandra Frausto para que no sigamos perdiendo más terreno en espacios culturales, que no sólo se quede como administradora, porque es un perfil muy pobre. Que visite espacios culturales que no son del gobierno para que vea en qué condiciones trabajan”.

Remató: “Por más que estemos en crisis, por más que urgen recursos para salud, es grave desconocer un acuerdo que va en progresión de los derechos culturales de todos los mexicanos”.

Entre los firmantes de la carta se encuentran: Asociación Nacional de Teatros Independientes (ANTI), Moccam, Red Alterna para las Artes Escénicas S.C. de R.L, Asociación Nacional de Dirección Escénica, Colegio de Productores de Teatro, Teatro de México, Sociedad Mexicana de Productores de Teatro, Teatromex, Círculo Teatral, Escénica Colectiva.

También signaron la misiva Luis de Tavira, Héctor Bonilla, Gabriela Chayo, Eugenia de la O, Alberto Juárez, Javier Zaragoza, Alfonso Miranda, Diego Alejandro Morales, David Olguín, Mercedes Olea, Gabriel Pascal, Angelina Peláez, Adrián Peña, Paulo Piña, José Manuel Razo Luna, Roberto Soto, Hilda Trujillo, Zaide Silvia, Francisco Jesús Barragán, Swald Huerta, Calafia M. Piña Juárez, Víctor Weinstock, José Sefami, Jaime Chabaud, Alberto Estrella, Juan Carlos Mojica Tavera y Alan Said Sandoval Valencia.

