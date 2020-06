Iberdrola tiene intenciones de seguir invirtiendo y llegar a acuerdos: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante el revuelo causado por la supuesta cancelación de la termoeléctrica de ciclo combinado por parte de la empresa española Iberdrola, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “todavía no hay una información oficial” al respecto.

Incluso, comentó sobre la carta recibida la víspera por parte de los directivos de la empresa pidiéndole una reunión, pero consideró un primer encuentro con la secretaria de Energía, Rocío Nahle y el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett.

En la conferencia de prensa matutina, desde el municipio de Texcoco, Estado de México, refirió los datos de la misiva, en la cual los representantes de Iberdrola le informan sobre su posesión de 26 plantas termoeléctricas en el país y le manifiestan su voluntad por seguir invirtiendo en México, así como su disposición para llegar a acuerdos con el gobierno federal.

“Turné la carta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Me la entregó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. No hay ninguna notificación en ese sentido. Me hubieran dicho que por las diferencias habrían cancelado. No es lo que me plantearon”, indicó.

El miércoles 24, el alcalde de Tuxpan, Juan Antonio Aguilar Mancha, habló sobre la decisión de Iberdrola de cancelar la termoeléctrica de ciclo combinado, a lo que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, confirmó que el proyecto de construcción será licitado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El proyecto tenía un costo de mil 200 millones de dólares, generaría más de dos mil fuentes de empleo y provocaría una derrama económica para los sectores inmobiliario, de la construcción, suministros y proveeduría, mencionó el alcalde panista.

Pide no adelantar escenarios

Iberdrola sigue sin dar a conocer la noticia en ninguna de sus redes sociales o en su página web.

“Todavía no hay que adelantarnos. Es que existe una polémica, porque estamos revisando contratos”, dijo.

Y luego emprendió contra la empresa por contratar a exfuncionarios mexicanos, incluido el expresidente Felipe Calderón.

“En este caso de Iberdrola es una vergüenza que se llevaron a trabajar a esta empresa a la secretaria de Energía, creo que del expresidente Fox o Calderón y el mismo presidente Calderón. Imagínense, un presidente de nuestra República que se va a, al terminar su gobierno, a formar parte del Consejo de Administración de Iberdrola”, añadió.

López Obrador resaltó la desinformación y la campaña que, acusa, hay en medios de comunicación diciendo que el gobierno va a contaminar con energía hecha a base de combustóleo, o que se nacionalizarán las empresas particulares.

El compromiso, añadió, es no aumentar el precio de la energía eléctrica y rescatar a la CFE porque desde 1992 se hizo una reforma a la ley secundaria para privilegiar que las empresas privadas suban primero la energía que producen a las líneas de distribución y al final la empresa del Estado.

“Pero ya basta, que se entienda bien, que se escuche bien y lejos: México no es tierra de conquista, no van a venir a saquearnos. Se acabó eso. Tenemos que cuidar el patrimonio de los mexicanos”, afirmó.

