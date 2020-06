INAI: sólo Colima, NL, Hidalgo, Jalisco y Oaxaca cuentan con una Ley de Archivos promulgada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sólo los estados de Colima, Nuevo León, Hidalgo, Jalisco y Oaxaca cuentan con una Ley de Archivos promulgada, informó la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Josefina Román Vergar.

Al presentar un balance sobre el avance de la armonización de la Ley General de Archivos, la comisionada pidió a los estados que cumplan con el mandato del artículo cuarto transitorio para que en el menor tiempo posible cuenten con una ley debidamente armonizada con esa norma.

De acuerdo con Román Vergar, el mandato estableció el plazo de un año para que las legislaturas de cada entidad federativa armonizaran sus ordenamientos, mismo que venció el pasado lunes 15 sin que los estados promulgaran sus leyes.

Subrayó que en la Ciudad de México, Guanajuato, San Luis Potosí, Tlaxcala y Yucatán se tiene un dictamen aprobado en los Congresos, pero está pendiente su publicación, mientras que Baja california, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Tabasco, Tamaulipas, Sinaloa y Sonora cuentan con una iniciativa de ley que no ha sido aprobada.

Aguascalientes, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Querétaro y Veracruz no tienen una iniciativa y no han iniciado un proceso legislativo, mientras que los estados de Durango y Zacatecas realizaron reformas a la Ley de Archivos en años pasados, por lo que aún no se no se considera que estén completas y debidamente armonizadas con la Ley General de Archivos, añadió.

La Ley General de Archivos establece homogeneidad, máxima apertura, protección y preservación del patrimonio documental de la nación, así como la integración de un Sistema Nacional de Archivos y sistemas locales, así como la coordinación con el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción.

(Melisa Carrillo)

