Con industria de la construcción, Sheinbaum prevé la generación de 260 mil empleos en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que de aproximadamente 220 mil empleos perdidos en lo que va de la emergencia sanitaria por covid-19 –de abril a la fecha–, al menos 100 mil pertenecían a empresas outsorcing dedicadas al servicio de limpieza de oficinas y otras áreas, mientras que alrededor de 30 mil eran del ramo de la construcción.

Sin embargo, su apuesta para la reactivación económica en la Ciudad de México será con la industria de la construcción, con la que se prevé la generación de 260 mil empleos en obras privadas, mayormente con proyectos inmobiliarios, en el segundo semestre de este año.

Al inaugurar de manera virtual el “Foro 2020 de Planeación para el Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México”, organizado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Sheinbaum anunció esa proyección y agregó que el gobierno capitalino creará 129 mil empleos directos en obras públicas, además de otros miles de puestos indirectos, lo que ayudará a la recuperación económica de la ciudad.

Para acelerar la reactivación, la mandataria capitalina explicó que su gobierno ayuda de tres maneras: la primera es la disminución y aprobación en los trámites para pasar por los diferentes impactos urbanos ambientales, con ayuda de las secretarías de Medio Ambiente (Sedema), Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y Movilidad (Semovi), así como el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex).

La segunda consiste en el establecimiento de un esquema de consulta vecinal, “que no es que sea si se realiza o no se realiza la obra, sino más bien cómo se debe realizar para que no tenga los impactos locales que muchas de estas obras generan”.

La tercera es el programa de promoción de la vivienda social, con los proyectos del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi), el programa de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente, los apoyos federales del Infonavit y el FOVISSSTE, así como el desarrollo de la vivienda con Servicios Metropolitanos (Servimet).

Al final de su discurso, la jefa de gobierno llamó a los industriales de la construcción a que, en medio de la pandemia, reflexionen sobre el futuro de la Ciudad de México en temas como medio ambiente, salud, planeación urbana, tráfico, regulación de horarios laborales y las desigualdades que aún tiene.

