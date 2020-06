López-Gatell: tenemos éxito, pero la epidemia sigue

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que la prolongación de la epidemia de covid-19 es una manifestación de éxito de las medidas de mitigación y consideró que éste consiste en que no se saturen los hospitales.

En la conferencia de prensa de este jueves, López-Gatell presentó un video para responder a comentaristas de diversos medios que le atribuyeron haber dicho en la conferencia del 16 de abril que hoy, 25 de junio, terminaría la pandemia.

El video consistió en una recopilación de intervenciones suyas en las que reitera que se espera una epidemia larga que posiblemente se prolongue a octubre.

Después del video, el funcionario fue cuestionado si el hecho de que la pandemia no terminó este día es una falla en las medidas de mitigación de la enfermedad.

“Que se prolongue la epidemia es una manifestación de éxito, de éxito de las medidas de mitigación”, respondió. “Sé que esto puede ser difícil de visualizar. No es que la intención sea prolongar la epidemia, que quede claro, no queremos que se prolongue.

“Las medidas que se hacen no son con ese objetivo. Son con el objetivo de reducir el número de personas que diariamente presentan la enfermedad”, insistió.

Saturación

Comentó que las medidas de mitigación buscan evitar muchas personas se presenten en un periodo corto y haya muchas por día, saturen los hospitales y la gente muera porque no hay los recursos necesarios para atenderles.

“Entonces, la misma cantidad de personas eventualmente va a tener la infección, la epidemia, pero en vez de que se presenten al mismo tiempo, se presentan de manera diferida, se van pasando para fechas posteriores”, detalló.

El éxito, añadió, consiste en que como se presentan menos contagiados en un mismo día, no se saturan los hospitales. “Eso es reducir el tamaño del pico epidémico, Eso es aplanar la curva”, remató.

También destacó como objetivo que la llegada del pico no suceda poco tiempo después de la llegada de la pandemia, cuando la mayoría de los países no están preparados para enfrentarla.

Otro de los objetivos es reducir la mortalidad. “¿Cuál es la mortalidad aceptable?”, se preguntó. “Cero”, se respondió. “El deseo es que no se muera una sola persona. Nunca perdamos de vista que detrás de las gráficas hay seres humanos y familias que han perdido a un ser querido”, resaltó López-Gatell.

En ese sentido, añadió que entre más se prolonga la epidemia y ocurren menos contagios por día, las muertes que ocurran son porque el virus puede causarla, pero no por falta de atención o de insumos.

“Logramos que hubiera menos casos por día, sobre todo en el pico, logramos desplazar la fecha del pico y hemos logrado que nadie se quede sin atender porque el hospital está lleno”, mencionó.

“Tenemos éxito, pero la epidemia sigue”, concluyó.

Descarta una vacuna pronto

En otro asunto, López-Gatell rechazó que exista pronto una vacuna contra el Covid-19.

“Existen varios prospectos de vacunas. Se está haciendo investigación sobre posibles formulaciones de vacunas. Hay cerca de cinco, razonablemente prometedoras y otras que están en fase muy, muy temprana”.

Consideró improbable la existencia de una vacuna para septiembre de 2020 en el mundo entero. Si se equivoca, se comprometió a reconocerlo públicamente.

“En este momento, la Organización Mundial de la Salud está teniendo consultas con todos los Estados miembros, somos 195 estados y las consultas incluyen un diálogo sobre si los países tienen ya la capacidad, en el momento de que exista una vacuna lista, de recibirla y utilizarla, pero todavía no hay una señal clara de que esta vacuna esté muy próxima a llegar. Septiembre está muy, muy cerca y considero que no es factible que eso ocurra”, indicó.

Una de las razones de su escepticismo es porque faltaría probar la eficacia y la seguridad de la vacuna. La primera está relacionada con que realmente proteja y la segunda con que no provoque daños a la salud.

Hasta donde sabe, dijo, en México no existe un proyecto de creación de una vacuna, lo que se tiene son comunidades de investigación en ciencias básicas, sobre todo, que tienen experiencia en inmunología.

Rechaza privilegios

Al finalizar la conferencia, un reportero cuestionó a López-Gatell porque, dijo, solo se realizan las pruebas a personas privilegiadas, pues se refirió al resultado positivo para Covid-19 del secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, a lo cual, el subsecretario respondió:

“No sé a qué se refiere usted, aquí hubo ciudadanos privilegiados entre los comunicadores. Si usted fuera un contacto de una persona contagiada se le haría la prueba si presenta síntomas.

“No lo dude. No son privilegiados, no diga eso porque está difamando. Ahí está la cantidad de pruebas que se han hecho. Usted trabaja en un medio de comunicación y está presente aquí. Ya tuvimos una experiencia donde un compañero de la Secretaría de Salud tuvo Covid-19 y se hizo un estudio de contactos aquí mismo.

“Si usted presenta síntomas se tiene que hacer un estudio de contactos y se puede hacer la prueba en el servicio público, así que no es un asunto de privilegios. El criterio no es ese. Pero no diga eso porque es difamatorio de que sólo los hacemos a los privilegiados. ¡No!”, apuntó el subsecretario.

