Miguel Rodarte en la segunda temporada de “Destilando México”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Sinaloa y Sonora se aprecian en la segunda temporada de la serie Destilando México, dirigida por Eduardo Valenzuela y Antonio von Hildebrand, y conducida por el actor de cine y televisión Miguel Rodarte.

Se puede ver, desde este 18 de junio, en la plataforma Amazon Prime Video. Cabe destacar que es un alivio, aun en confinamiento por la pandemia, recorrer en video una parte de México con el intérprete de los largometrajes Salvando al soldado Pérez, de Beto Gómez, y Colosio: El asesinato, de Carlos Bolado, y las series Los héroes del norte, Cumbia ninja, Paramédicos y Narcos: México.

En seis episodios –donde destaca la calidad de la filmación y la fotografía– se observan de esos estados a su gente, cultura, paisajes, gastronomía y destilados, además, participan otros artistas.

Rodarte –nacido el 21 de julio de 1971 en Culiacán, Sinaloa– destaca por Zoom que en este momento crítico por el covid-19 “es un privilegio mostrar esos lugares maravillosos y he sido afortunado por recorrerlos”.

Grabó el año pasado los programas y las compañías productoras son United Content y Cine Buro.

Rodarte platica:

“Ya que no podemos viajar al exterior, se puede viajar hacia el interior y empezar a escoger qué cosas queremos para la siguiente fase de vida que nos toca, porque si en algo coincidimos todos, es que a partir de esta pandemia, la vida no será igual y eso puede tener connotaciones muy positivas. Y justo en este tiempo presentar las bellezas y las delicias de nuestro país, nos invita a revalorar esos lugares y a analizar cada uno de los elementos que nos compone como mexicanos.

“Este proyecto nace con la intención genuina de realizarle una carta de amor a México, y también se ha convertido, a lo largo de sus dos temporadas, en un menú de opciones para visitar esos estados. Creo que viene un buen momento porque pronto se empezarán a reactivar muchos sectores y muchos ya deseamos salir corriendo a nuestro rincón favorito o alguna área de la naturaleza que nos guste”.

–Con esta serie también se reflexiona sobre la identidad, ¿verdad?

–La nación se compone de lugares hermosos, gente auténtica e iniciativas legítimas. Creo que cada quien posee ese amor autentico por lo que hace y por México, de pronto se opaca por tanta noticia negativa, pero existe ese México luminoso, grandioso, noble, admirable y potente.

Recuerda la intención del recorte del 75% a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) por el Decreto de Austeridad:

“Creo que ya se logró un avancé en dicho recorte, y se continúa en eso, pero si antes estábamos mal, ahora cómo se van a cuidar las zonas protegidas”.

La Conanp registra 182 áreas naturales protegidas: 44 reservas de la biósfera, 67 parques nacionales, cinco monumentos naturales, ocho áreas de protección de recursos naturales, 40 áreas de protección de flora y fauna y 18 santuarios.

Además se refiere a la cultura del país:

“Juega un rol primordial en el bienestar de un país y es la fibra creativa de una nación”.

Se le comenta que en esta segunda etapa de la serie se abordan estados que padecen la violencia, y señala:

“Algo hay de eso. Son estados complicados en términos de seguridad, pero como en todos lados, si se tiene el cuidado de no ponerse en una situación en riesgo, sales bien librado. Este coronavirus nos ha enseñado que el miedo te puede paralizar y por lo tanto no hay que alimentarlo. No tuvimos un solo incidente”.

Por su parte, Eduardo Valenzuela externa:

“La segunda temporada de Destilando México llega en el momento perfecto. Las restricciones se levantarán gradualmente y los mexicanos podremos viajar de manera regional y responsable para conocer lo maravilloso que es nuestro país con su exquisita gastronomía y destilados extraordinarios”.

Comentarios