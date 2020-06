Atentado a García Harfuch dejó dos policías y una mujer muertos y 12 detenidos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, responsabilizó directamente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como el autor del atentado del que fue víctima esta mañana, en el que resultó herido, pero está estable; dos de sus escoltas fallecieron, igual que una mujer que pasaba por el lugar al momento de los disparos; hay 12 personas detenidas.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, prefirió no confirmar esa versión de los autores del crimen, pero aseguró que el atentado “muestra que hay un muy buen trabajo para garantizar la paz y la seguridad en la ciudad. Esto es parte del trabajo que se ha venido desarrollando, de la disminución de los índices delictivos” en la capital. Agregó que “no habrá marcha atrás” en el combate a la inseguridad en la Ciudad de México y que no teme por su vida.

El ataque al jefe de la policía capitalina ocurrió este viernes a las 6:38 horas en la esquina de las calles Monte Blanco y Paseo de la Reforma, en la colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.

En los alrededores quedaron una camioneta de 3.5 toneladas con logotipos presuntamente falsos de “Carso”. En la caja los agresores dejaron fusiles tipo Garret, calibre 50 de uso exclusivo del ejército. En el lugar también quedó la camioneta negra blindada en la que viajaba el funcionario, totalmente destrozada por las balas, además de múltiples casquillos en el piso, así como chalecos antibalas y otras armas largas.

Tres horas después, a las 9:32 horas, el propio García Harfuch escribió en su cuenta de Twitter: “Esta mañana fuimos cobardemente atacados por el CJNG, dos compañeros y amigos míos perdieron la vida, tengo tres impactos de bala y varias esquirlas. Nuestra Nación tiene que continuar haciéndole frente a la cobarde delincuencia organizada. Continuaremos trabajando”.

Esta mañana fuimos cobardemente atacados por el CJNG, dos compañeros y amigos míos perdieron la vida, tengo tres impactos de bala y varias esquirlas. Nuestra Nación tiene que continuar haciéndole frente a la cobarde delincuencia organizada. Continuaremos trabajando. — Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) June 26, 2020

Pasadas las 10:00 horas, fue ingresado al quirófano en el Hospital Médica Sur, en la alcaldía Tlalpan, para ser atendido por las tres heridas de bala en el brazo y demás lesiones ocasionadas por esquirlas de los disparos. El establecimiento fue fuertemente resguardado por elementos de la Guardia Nacional, el Ejército mexicano y la SSC.

Víctima civil

En el atentado, una mujer identificada, presuntamente por su hermana, como Gabriela Gómez, recibió un disparo en la cabeza que le quitó la vida. Otra, identificada como Tania Sandoval, sufrió una herida en la mano. Ambas iban en un auto Aveo blanco que pasaba por el lugar justo cuando comenzaron los disparos. De acuerdo con reportes preliminares, son originarias del Estado de México y trabajan como comerciantes en los alrededores del Auditorio Nacional.

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ernestina Godoy, informó en su cuenta de Twitter que hay al menos, 12 personas detenidas. Dijo que ya inició la investigación sobre el atentado contra García Harfuch, “para ubicar a los responsables materiales e intelectuales y llevarlos ante la justicia”. Deseó pronta recuperación al jefe de la policía y agregó: “seguiremos trabajando juntos por la seguridad y la justicia”.

En la @FiscaliaCDMX estamos investigando el atentado al secretario de @SSC_CDMX para ubicar a los responsables materiales e intelectuales y llevarlos ante la justicia. Tenemos 12 detenidos. @OHarfuch pronta recuperación! Seguiremos trabajando juntos por la seguridad y la justicia — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) June 26, 2020

Algunas de las detenciones fueron en el lugar y otras con el seguimiento de las cámaras del C5. Los detenidos fueron llevados a las instalaciones de la Fiscalía Antisecuestros, en la alcaldía Azcapotzalco.

Omar Hamid García Harfuch es titular de la SSC desde el 5 de octubre de 2019. Antes fue jefe de la Policía de Investigación de la entonces Procuraduría General de Justicia capitalina. Asumió el cargo, luego de la renuncia de Jesús Orta.

“No temo por mi vida”: Sheinbaum

A las 9:00 horas, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, escoltada por el general Martín Salvador Morfín, comandante de la Primera Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y coordinador de la Guardia Nacional en la Ciudad de México, afirmó que los agresores eran parte de “un grupo que venía en una camioneta, tenía armas largas”.

Luego, habló de lo que para ella fue el origen del atentado:

“Es resultado de un muy buen trabajo que ha realizado la Secretaría de Seguridad Ciudadana, junto con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Aquí hay un trabajo honesto, valiente, para poder alcanzar la paz y la justicia, y este es el trabajo que vamos a seguir desarrollando con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía y las fuerzas federales”.

Sheinbaum Pardo pidió no hacer especulaciones sobre los autores intelectuales del atentado y esperar a que la Fiscalía avance en la investigación. Y a diferencia de su antecesor, Miguel Ángel Mancera, quien siempre lo negó, la morenista reconoció:

“Hay varios grupos delincuenciales en la ciudad. Es cierto. No sabemos si esto tenga que ver directamente con algunas otras detenciones que se hicieron también en otros momentos o con las propias detenciones que se hacen aquí. Hay presencia de diferentes grupos de delincuencia organizada en la ciudad, siempre lo hemos dicho”.

Cuestionada sobre si García Harfuch había recibido amenazas con anterioridad, contestó: “No tenemos información sobre ello, hasta donde sabemos no es así”. Lo que sí afirmó es que ella no ha recibido ninguna intimidación o advertencia.

Reiteradamente destacó el “gran trabajo” que ha hecho el jefe de la policía en coordinación con la FGJCDMX, la Guardia Nacional y demás fuerzas federales, así como el Tribunal Superior de Justicia capitalino. Y repasó brevemente su trayectoria en diversas áreas de seguridad nacional.

No habrá reforzamiento de seguridad

Sobre si se espera una “ola de violencia” en la ciudad tras el ataque, comentó: “Estamos en alerta y está trabajando la Secretaría de Seguridad, está la Guardia Nacional apoyándonos y vamos a seguir informando de todo lo que ocurre en la ciudad. Y decirle a la ciudadanía que estamos trabajando todos los días y que hay un excelente secretario de Seguridad Ciudadana que va a seguir al mando, y que sigue al mando de la Secretaría”.

Por lo pronto, agregó que “no hay ningún patrullaje adicional de ninguna otra fuerza federal” en la capital y que la seguridad en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde ella despacha, seguirá siendo la que “normalmente hay”.

–¿Usted está pensando en reforzar su equipo de seguridad?

–Es la seguridad que siempre he tenido. No hay ningún reforzamiento en este momento, sino es el equipo de seguridad que siempre me acompaña.

–¿Usted teme por su vida, doctora?

-No, de ninguna manera.

Condolencias a los deudos

Sheinbaum reconoció a los policías de la CDMX por “la valentía con la que todos los días cumplen con su deber” y los exhortó a seguir trabajando para garantizar la seguridad y la paz de la ciudad. Y dijo que la SSC “tiene un gran líder, un hombre honesto, valiente, preparado, que está al frente de una Policía cada vez más profesional”.

Luego, agregó: “la policía tiene mando y está trabajando para garantizar la seguridad de la ciudad; la Guardia Nacional nos ayuda a reforzarla. A los habitantes de la Ciudad de México les reitero mi compromiso para garantizar la seguridad y la paz. Aquí no hay marcha atrás, tenemos un gran secretario de Seguridad, que está en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y las fuerzas federales”.

Por último, Sheinbaum envió su pésame a las familias de los dos “valientes policías” escoltas y de la mujer que murieron en el tiroteo. Les dijo que no quedarán desamparados y les dará todo el apoyo que necesiten.

Te recomendamos: García Harfuch atribuye atentado en su contra al CJNG

Comentarios