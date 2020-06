La CDMX transita a semáforo naranja la próxima semana con reaperturas escalonadas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El próximo lunes 29, la Ciudad de México entrará al semáforo naranja de la epidemia por covid-19, por lo que podrán reabrir más actividades económicas, aunque de manera parcial y con estrictas medidas sanitarias, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, subrayó que, el cambio “no significa que la pandemia terminó” y que, si se presenta un nuevo aumento de contagios y ocupación hospitalaria, la capital podría regresar al semáforo rojo y volver a cerrar actividades. Por ello, llamó a la ciudadanía a no relajar las medidas, mantener la sana distancia, usar cubrebocas y lavarse las manos constantemente.

En videoconferencia, la mandataria capitalina informó que la Ciudad de México ha mantenido una ocupación hospitalaria de 60% durante dos semanas. Agregó que en ese lapso disminuyó el número de personas hospitalizadas y, “ligeramente”, el de pacientes intubados. Ayer había tres mil 908 hospitalizados; el 18 de junio, 4 mil 213, y el 22 de mayo 4 mil 573.

Por ello, dijo que ayer por la noche la Secretaría de Salud del gobierno federal instruyó a que pueda cambiar del rojo al anaranjado a partir del próximo lunes 29. Pero advirtió: “si regresamos a una situación donde volvemos a tener hospitalizados por encima del 65%, tendríamos que volver a cerrar actividades”.

Calendario de reapertura

Claudia Sheinbaum detalló el calendario de apertura de las distintas actividades económicas:

–Lunes 29 de junio: Comercio al menudeo al 30%. De 11:00 a 17:00 horas, para evitar la “hora pico” en el transporte público. Además de trabajo del hogar y clubes deportivos, aunque solo con actividades al aire libre e individuales, no en equipo ni en albercas techadas.

–Martes 30: Comercios del Centro Histórico. El domingo 28 la Secretaría de Gobierno detallará el programa especial para la zona, que incluirá calles peatonales y apertura por días de acuerdo a numeración par y non.

–Miércoles 1 de julio: Hoteles al 30% y restaurantes al 40%. En éstos se deberán priorizar los espacios al aire libre, sin música –para evitar el tener que hablar fuerte y con ello, expulsar gotas de saliva-, sin poder fumar, los meseros deberán usar careta y cubrebocas, sin menús físicos y deberán cerrar a las 22:00 horas.

–Jueves 2: Tianguis y bazares, con cierre a las 16:00 horas, puestos con sana distancia y un solo sentido de circulación.

–Viernes 3: Estéticas y peluquerías al 30%, con cita previa y sin permanecer más de una hora por cliente, con horario de 11:00 a 17:0 horas y sin ofrecer bebidas ni revistas y sin que haya “interacción cara a cara”.

–Lunes 6: Centros comerciales y tiendas departamentales al 30%, de 11:00 a 17:00 horas, con un solo sentido para entrar y salir; la zona de comida rápida y juegos infantiles estarán cerradas, mesas en estacionamientos al aire libre. No podrá haber eventos, promociones ni degustaciones.

La jefa de gobierno destacó que se mantienen cerrados cines, teatros, iglesias, galerías, museos, salas de concierto, parques de diversiones, escuelas, casinos y casas de apuestas, spas, baños de vapor, pistas de patinaje, lugares para eventos deportivos con público, salones de fiestas, gimnasios, cantinas, bares y antros.

Los establecimientos en general deben tener ventilación natural, filtros sanitarios, gel antibacterial, un sentido para entrada y otro para salida, no usar probadores, ni tener música y con orientación al pago por medios electrónicos.

De acuerdo con la funcionaria, habrá verificaciones en coordinación con las secretarías del Trabajo local y federal, el Invea y la Agencia de Protección Sanitaria de la CDMX. Si los dueños de los negocios no cumplen con las medidas sanitarias, se les hará una primera advertencia. Si no obedecen, vendrá una multa administrativa y si no, una suspensión temporal.

Reglas básicas

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reiteró la necesidad de seguir las reglas básicas para evitar los contagios:

1) Si no es necesario salir, “quédate en casa”, en especial, las personas vulnerables.

2) Si sales, usa cubrebocas, mantén sana distancia y lávate las manos constantemente.

3) Al menor síntoma de enfermedad respiratoria, aislarse y reportarlo al SMS 51515 o a Locatel.

4) Seguimiento médico de todos los casos para hacerles prueba PCR.

A los dueños de negocios, les recordó que deben registrarse obligatoriamente en la página www.covid19.cdmx.gob.mx/medidassanitarias y sujetarse a las reglas sanitarias que ahí se instruyen. Y enfatizó en que “nadie debe ser despedido por su estado de salud”.

Por último, Sheinbaum reiteró que cambiar hacia el color naranja no significa que la pandemia haya terminado.

“Hemos logrado una reducción de la hospitalización, y eso ha sido gracias a la colaboración y a la responsabilidad de la ciudadanía, y queremos seguir contando con la responsabilidad de todos y de todas. Hemos visto en otros países cómo las primeras aperturas han generado brotes, y no queremos que eso ocurra en la ciudad, y eso lo podemos lograr si entre todos nos cuidamos, nos protegemos”, concluyó.

