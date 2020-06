Hospitalizan a “Manos de Piedra” Durán por covid-19

CIUDAD DE MEXICO (apro).- El afamado exboxeador panameño Roberto “Manos de Piedra” Durán continúa hospitalizado en su país, afectado por el virus de covid-19.

El hijo del célebre expugilista, de 69 años, informó que su padre se mantiene estable: “Sus pulmones están bien, no hay gravedad”.

Roberto Durán dio positivo por coronavirus el pasado jueves y permanece en una clínica privada de la ciudad de Panamá tras presentar un cuadro viral.

“Acaban de llegar los exámenes de mi papá y confirman que es positivo de covid-19. Gracias a Dios, por ahora, no está con síntomas más allá de un resfriado”, informó el jueves, en un comunicado, Robin Durán, hijo del excampeón mundial de boxeo.

Robin también refirió que su padre “se sentía un poco resfriado, y por eso se tomó la decisión de llevarlo al hospital, ya que él tiene un pulmón que no funcionó al 100% por un accidente que tuvo en Argentina hace unos años”.

De momento, Roberto Durán continúa bajo observación, sin síntomas, que no sea de resfriado. Tampoco fue ingresado a cuidados intensivos.

.@robertoduranbox celebrates today 40 years of conquering the @WBCBoxing welterweight championship in Montreal against @SugarRayLeonard pic.twitter.com/lP1jShBFL7

— Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) June 20, 2020