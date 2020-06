“No soy un vendepatrias” dice AMLO a críticos de su viaje a EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).—El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó ser “un vendepatrias” al viajar a Washington para reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump en el contexto del inicio del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En su conferencia de prensa matutina, el tabasqueño señaló: “No tengo problema de conciencia con viajar a Estados Unidos, si toda mi vida he sostenido que México es un país libre y soberano. No soy un vendepatrias, para decirlo con claridad, para que no se anden preocupando y se confundan. Se puede tener una muy buena relación con Estados Unidos, manteniendo decoro y nuestra dignidad”.

López Obrador detalló que será en el transcurso de este lunes cuando se dará a conocer la fecha exacta del viaje, para participar en la entrada en vigor del T-MEC.

“Sí voy a viajar a Estados Unidos, creo que hoy se va a definir el tema, el motivo es participar en la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, ese es el motivo del viaje. Voy a tener un encuentro con el presidente Donald Trump, para celebrar el que se logró este acuerdo, y que va a significar el trabajar en una de las regiones más importantes del mundo en términos económicos. Es el mercado más fuerte del mundo”, subrayó.

De acuerdo con el ejecutivo, el acuerdo comercial ayudará a México a salir de la crisis económica derivada del coronavirus, que según el Fondo Monetario Internacional (FMI) se desplomará 10.5% el presente año.

“Esto para México va a significar inversión foránea, se reactiva la economía, se generan empleos y hay bienestar en el país, por eso es muy importante el que entre en vigor el tratado y muy oportuno porque estamos por salir de la pandemia y necesitamos reactivar la economía, salir de la recesión que produjo el coronavirus, y que nosotros podamos salir lo más rápido posible”, aseguró el presidente.

En ese sentido, dijo que México ya “tocó fondo” y “pasó lo peor”, pues ya cuenta con datos correspondientes a julio que indican un freno en la caída del empleo y un crecimiento en las remesas, por lo que también criticó el “pesimismo” del FMI.

Al respecto, soltó:

“Ya ven cuánto pesimismo hay, ya ven el Fondo Monetario Internacional, siempre se caracteriza por eso, por su pesimismo. Son optimistas cuando ellos manejan las economías de los países, aunque después fracasen”.

Sí habrá ceremonia el 15 de septiembre

Por otra parte, López Obrador, adelantó que sí habrá celebración del Grito de Independencia, el próximo 15 de septiembre, pese a las restricciones de la pandemia.

“Claro que tenemos que llevar a cabo el grito de independencia, cómo vamos a olvidar la historia ¿cómo vamos a olvidar la independencia y la revolución si estamos llevando a cabo la Cuarta Transformación de la vida pública del país?”, cuestionó el presidente.

El tabasqueño aprovechó para hacer un llamado al analista y exsecretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda a disculparse públicamente por haber llamado “horrorosos” a pueblos de Oaxaca.

“Castañeda se dirigió hacia un pueblo de Oaxaca de forma clasista, racista. Él debería ofrecer una disculpa pública porque además es comentarista, analista en un medio de comunicación, por lo que a nosotros corresponde, nuestro reconocimiento afectuoso, sincero a todos los habitantes de Putla, a la cultura mixteca”, señaló el presidente.

