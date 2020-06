Video atribuido a “El Marro”: amenaza a policías y asegura que mataron al abogado de su madre

CIUDAD DE MÉXICO, (apro).- En un video que circula en redes y Whatsapp, cuyo audio es atribuido al líder del cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, éste lanza amenazas en contra de integrantes de la Policía Municipal de Silao y de las fuerzas de seguridad pública del estado, a los que acusó de “poner” a los abogados que defendieron a su mamá para que éstos supuestamente fueran atacados por el grupo criminal contrario, el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Según lo señalado en el video, uno de los abogados de la mamá de “El Marro” habría sido asesinado luego que los vehículos de los abogados fueron retenidos en un presunto filtro carretero instaurado por policías municipales en la carretera León-Irapuato, a la altura de Silao.

Los vehículos habían salido de las instalaciones del Centro de reinserción de Puentecillas, luego de la liberación de María Eva -madre de “El Marro”-, Rosalba N., Marlene N., Juana Érika N. y Jesús Emmanuel N, por resolución de una juez penal que desestimó la acusación de la fiscalía por indicios de tortura.

“Mataron a uno de los licenciados de mi madre… el pinche pedo es entre nosotros”, dice la voz identificada como de Yépez Ortiz en el video, que registra aparentemente el momento en el que la camioneta y un automóvil rojo en los que viajaban los abogados están detenidos en el acotamiento, mientras se ve a los preventivos con el uniforme y logos de la Policía de Silao revisándolos.

En el video se ve a una de las abogadas, misma que en declaraciones a los medios de comunicación durante el desarrollo de la audiencia judicial el fin de semana, afirmó que contaba con seguridad privada por amenazas que habían recibido.

También se escucha a la voz identificada como de José Antonio Yépez afirmar que “no contaban con que ya las habían cambiado a otro carro”, en alusión a que tanto su mamá como las otras 3 mujeres que salieron libres por resolución de una juez penal, no viajaban con el grupo de abogados supuestamente retenidos en ese momento en la carretera.

El hombre acusó directamente a los agentes de colaborar con “los jaliscos” y aseguró que había tomado represalias; “ahí se los dejo demostrado”, dijo.

Advirtió que pasaría lo mismo a corporaciones de otros municipios y Fuerzas del estado; “así van a quedar toda la bota en los municipios que se quieran prestar… pónganse neutros, si bien no apoyan no estorben, y si van a cargar la mano cárguensela parejo a todo mundo”, se escucha en el transcurso del video.

Además, en el mensaje se deslindó de las amenazas de ataque a la refinería de Pemex en Salamanca. “Yo si hubiera tenido algo qué ver en la amenaza de la refinería se los hago saber, no tengo que hacer llamadas ni colgar mantas”, aseguró.

“Ya no aguantamos más”: alcaldesa de Celaya

En Celaya, la alcaldesa panista Elvira Paniagua reaccionó a la liberación de cinco de los 31 detenidos en el operativo en ese municipio efectuado el pasado 20 de junio y encabezado por el Ejército y la Fiscalía del estado.

“Ya no aguantamos más la situación que estamos padeciendo”, declaró Paniagua. “En Celaya estamos muy dolidos, estamos muy molestos por lo que estamos viviendo y sufriendo”, añadió.

La alcaldesa dijo que en este municipio se vive en una total incertidumbre por lo que está ocurriendo con las acciones de los grupos criminales, que no han podido ser frenados por las autoridades.

Paniagua pidió al gobierno federal y al estatal que hagan lo que tengan qué hacer, porque “lo que paso hace una semana, a quienes más dolió fue a los celayenses, porque fuimos los que lo estuvimos padeciendo y obviamente muchos municipios de la región; consideramos que esto tiene que llegar a término”.

Dijo respetar la opinión del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la actuación de las autoridades locales y particularmente de la Fiscalía general del estado, “pero no la comparto”.

“Con independencia de quién esté al frente de las instituciones, lo que necesitamos es que haya mayores resultados de nuestro municipio en materia de seguridad”, insistió.

“Nosotros esperamos obviamente que esto llegue a su fin, ya queremos vivir en paz en Celaya, ya necesitamos otro ambiente en nuestra casa, en nuestra tierra, los celayenses no lo merecen, la gente de Celaya es gente buena y no se vale que por estas situaciones entre grupos criminales esté padeciendo la ciudadanía, no es justo, no estamos de acuerdo en estar viviendo esto”, concluyó.

