Senadores aprueban cinco dictámenes para armonizar las leyes mexicanas con el T-MEC

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En sesión extraordinaria, la Cámara de Senadores aprobó cinco dictámenes para armonizar las leyes mexicanas con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entrará en vigor el próximo 1 de julio.

Al inicio del debate, el coordinador de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, reconoció que la rapidez de la aprobación de ese paquete de leyes es para que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegue con la tarea hecha a su visita con Donald Trump en Washington.

“Unidos en lo fundamental hemos fortalecido al presidente de la República de manera institucional, para que pueda acudir a la otra nación donde tendrá el encuentro con los dos presidentes, el primer ministro (Justin) Trudeau, de Canadá, y el presidente Trump, de Estados Unidos; que acuda con la fuerza institucional de su Congreso; que acuda con el decoro y con la dignidad de un pueblo que está unido en lo fundamental”, dijo Monreal

Se trata del dictamen de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, un decreto que reforma y adiciona la Ley Federal de Derecho de Autor, en internet, y que modifica el Código Penal Federal para sancionar a quien eluda “medidas tecnológicas de protección”, que son candados digitales impuestos por fabricantes o desarrolladores de hardware y software que pretenden impedir el acceso o copia de la información contenida en dichos equipos y sistemas.

Además de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, el dictamen reforma y adiciona la Ley Aduanera, en materia de actualización de aranceles, y la Ley de Infraestructura de la Calidad, con la que se abroga la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Con un conceso previo entre las fuerzas políticas, las leyes transitaron sin mayor problema, aunque hubo posicionamientos de legisladores del PRI y el PAN en contra de que se abra la puerta a “la censura previa” implícita en el dictamen sobre Derechos de Autor y la criminalización a quien rompa candados digitales con fines tan diversos, como educativos o de investigación, con la reforma al Código Penal.

“El T-MEC no implica que se haga a un lado ni la Constitución, ni los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte. De ninguna manera podemos suscribir una ley que atenta contra la libertad de expresión o restringe los derechos humanos. Tengo la impresión de que, si no hacemos algo, ustedes están resultando ser más neoliberales que el PRI y el PAN juntos, porque esto que está pasando es una instrucción de Donald Trump, y yo no sé si vamos a seguir acatando lo que nos diga Estados Unidos en materia de libertad de expresión”, criticó Xóchitl Gálvez, senadora de Acción Nacional.

Diversas organizaciones de la sociedad civil, como la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Creative Commons México, SocialTIC, Artículo 19 y Wikimedia México, alertaron que las reformas harán excesivas las restricciones al uso de propiedad intelectual, al grado que podrían censurar hasta memes, y abren la puerta a la criminalización de actividades como la reparación de teléfonos celulares o computadoras de forma independiente.

Durante los posicionamientos de los grupos parlamentarios, el presidente de la Comisión de Economía del Senado, el panista Gustavo Madero, criticó que el gobierno contradice todos los días con sus acciones el espíritu del tratado comercial.

“Ya hemos salido de la lista de los 25 países del mundo más atractivos de la inversión debido a estas malas decisiones”, comentó Madero tras cuestionar el cambio de reglas para los inversionistas y la cancelación de proyectos.

Los únicos que votaron en contra de las cinco leyes fueron la panista Martha Márquez y el legislador sin grupo parlamentario Emilio Álvarez Icaza, quien señaló que el T-MEC representa el “triunfo histórico del neoliberalismo”.

El paquete de leyes fue enviado a la Cámara de Diputados para que sea aprobado este martes y el presidente pueda llegar a Washington con la legislación mexicana armonizada al tratado comercial.

Comentarios