Landau: “estoy harto de los que insisten en tergiversar mis palabras”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, intentó una vez más suavizar las declaraciones que hizo el jueves 25, cuando aseveró que no podría mentir a sus connacionales y decirles que es un momento oportuno para invertir en México, pues “se ven cosas muy desalentadoras para la inversión extranjera”.

Hoy aseguró que personas “insisten en tergiversar” sus palabras para “fines de política doméstica”.

Durante el evento virtual de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), el embajador de Estados Unidos expresó esa y otras críticas contra “algunas de las acciones de estos últimos meses” por parte del gobierno mexicano, “sobre todo en el sector energético”, que ahuyentaron las inversiones extranjeras.

Cuatro días después del foro, siguen sonando las insistentes quejas del embajador ante los “cambios a las reglas del juego” que realiza el gobierno mexicano, por lo que Landau usó su cuenta de Twitter para corregir el tono y reajustar el mensaje.

Estoy HARTO de los que insisten en tergiversar mis palabras de la semana pasada. En una plática de 1 hora, hubo una frase donde dije que no voy a mentir y “decir que es un momento oportuno para invertir en México *SI* se ven cosas desalentadoras para la inversión”.Pero JAMÁS… — Embajador Christopher Landau (@USAmbMex) June 30, 2020

“Pero una mentira no se hace verdad por repetirla. Seré muy claro: México es un país atractivo para la inversión extranjera y continuaré colaborando con las autoridades para fomentar la inversión y la prosperidad que nos conviene a todos”, sostuvo hoy el diplomático en una serie de mensajes en los que se dijo “HARTO (sic) de los que insisten en tergiversar mis palabras”.

La noche de este lunes, Landau aseguró que “en una plática de una hora hubo una frase donde dije que no voy a mentir y ‘decir que es un momento oportuno para invertir en México *SI* (sic) se ven cosas desalentadoras para la inversión, pero JAMÁS (sic) dije que había llegado a tal conclusión”. Señaló incluso que durante el foro manifestó que se trataba de un “MOMENTO DORADO para que México pueda atraer inversión extranjera”.

Sin embargo, puestas en su contexto, las palabras del embajador ya no revierten un tono tan positivo, pues aquel día dijo: “No es una victoria en este momento solamente poder anunciar que no se rompieron estas cadenas entre México y Estados Unidos, al contrario: me parece que este es un momento para tratar de atraer a nuevas inversiones a toda Norteamérica, a EU, Canadá, a México, que como bien lo dijeron hace minutos, las cadenas se veían muy vulnerables allá en China. Mi mensaje en estos últimos meses ha sido que es un momento dorado para México para atraer inversión extranjera, espero que no lo desperdicien, francamente, para mí sería una tragedia histórica de perder esta oportunidad. Esta ventana no va a estar abierta mucho tiempo más”.

Y remató: “Así que para mí es una parte esencial de mi trabajo como embajador arreglar estos problemas cuando se presentan. Y francamente tratar de fomentar la inversión de mis connacionales, pero tampoco les puedo mentir, y tampoco es puedo decir que, bueno, es un momento oportuno invertir en México si se ven cosas muy desalentadoras para la inversión extranjera”.

