Piden en el Congreso de Oaxaca declarar persona non grata a Jorge Castañeda

OAXACA, Oax. (apro).- En el Congreso local fue presentado este lunes un punto de acuerdo para declarar persona non grata al excanciller Jorge Castañeda Gutman por sus comentarios “clasistas”, “racistas” y “discriminatorios”.

Ello, luego de que calificó al municipio de Putla de Guerrero como un “pueblo horroroso” y “arrabalero”.

La petición de declarar persona non grata al excolaborador del expresidente panista Vicente Fox fue respaldada por el Colegio Médico de Oaxaca “Aurelio Valdivieso” y migrantes oaxaqueños radicados en Estados Unidos.

El diputado local de Morena Othón Cuevas Córdova dio a conocer que presentó el punto de acuerdo porque “no toleraremos ningún tipo de discriminación” del exsecretario de Relaciones Exteriores.

En su cuenta de Twitter, Cuevas manifestó: “¡Con #Oaxaca no! No toleraremos ningún tipo de #discriminación que atente contra los #DerechosHumanos de las y los oaxaqueños. Esta mañana presenté la proposición con punto de acuerdo para que el @CongresoOaxLXIV declare a @JorgeGCastaneda (Jorge Castañeda) #PersonaNonGrata en Oaxaca”.

Y acompañó su mensaje con una fotografía de Los Tiliches de Putla que amenizan el carnaval, y la imagen del excanciller.

En un pronunciamiento, el Colegio Médico de Oaxaca “Dr. Aurelio Valdivieso” resaltó que Oaxaca y Putla “continuarán existiendo y luchando por su gente a pesar de los obstáculos, como lo han venido haciendo siempre gracias a su cultura y a su historia de vida, pero sin permitir la discriminación, la injuria y el clasismo racista propios de ideologías y psicologías afectadas por complejos de superioridad”.

Destacó que las declaraciones discriminatorias, racistas y clasistas de Castañeda confirman su ideología antipopular, pero además confiesa “el tráfico de influencias que realizó con ayuda de Héctor Aguilar Camín y Diódoro Carrasco Altamirano (exgobernador) para beneficiar a su hija Javiera Pinochet Morales y cambiarla a otro pueblo para realizar su servicio social como pasante de la carrera de Medicina”.

Subrayó: “En realidad, no sorprenden éstas sus manifestaciones despreciativas y viscerales, ya que han sido recurrentes debido a su ideología antipopular, gracias a la cual fue designado secretario de Relaciones Exteriores por Vicente Fox, y con esta ideología representó a México ante el mundo, lo cual también explica el declive que la política exterior mexicana ha sufrido durante las últimas décadas”.

Sin embargo –agregó–, “no vale la pena, no es necesaria una disculpa pública a Oaxaca y a Putla de Guerrero, pues Jorge Castañeda sólo fue una vez más brutalmente cínico al externar públicamente su ideología, antimexicana por antonomasia. Él es así y siempre lo será, su ideología es así por esencia y jamás cambiará. No tienen remedio”.

Castañeda, recalcó, “ha vivido siempre en otro mundo, opulento y desvergonzadamente lujoso y poderoso, muy diferente del mundo real de la mayoría de oaxaqueños y mexicanos al que desprecia”.

La comunidad del área de la salud representada por el Colegio Médico de Oaxaca “Aurelio Valdivieso”, abundó, “declara a Jorge Castañeda Gutman persona non grata para Oaxaca”.

En tanto, un grupo de migrantes oaxaqueños que radican en Estados Unidos redactó una carta dirigida a funcionarios o personas que han hablado en forma despectiva de Oaxaca, entre ellos Castañeda, Chumel Torres, Xóchitl Gálvez Ruiz, Kenia López Rabadán y Lorenzo Córdova.

“Estamos cansados de ver cómo tratan a nuestra comunidad oaxaqueña en México; exponemos nuestro total y abierto rechazo a las recientes opiniones de Jorge Castañeda de menospreciar a los pueblos indígenas originarios de Oaxaca al exhibir su clasismo y racismo hacia nosotros los oaxaqueños”, subrayaron los firmantes.

“Señor Castañeda, y todos los aquí nombrados, con su clasismo demuestran su racismo y una falta de conocimiento, educación y respeto hacia comunidades milenarias que ha luchado y sobrevivido por cientos de años ante personas como ustedes”.

Remata la carta: “Rechazamos categóricamente sus comentarios hacia los pueblos de Oaxaca. Oaxaca es una gama de grandes pueblos milenarios y no ‘horrorosos’ y otros adjetivos que han dicho. Pedimos que se disculpen públicamente y sean declaradas personas non gratas en Oaxaca. No son bienvenidos a nuestro bello estado”.

