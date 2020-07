Tras medio año, Marco Fabián termina contrato con el Al-Sadd de Qatar

CIUDAD DE MEXICO (apro). – El mediocampista Marco Fabián finalizó este martes su contrato con el equipo qatarí Al-Sadd y no hubo acuerdo para renovar el vínculo, después de medio año de permanencia, informó el club.

A su vez, el mexicano, que ahora deberá buscar equipo, se despidió de Al-Sadd por medio de un video que compartió el club.

“Por todo quiero agradecerles. Claro que quería pasar más tiempo con ustedes, con el staff. Lo disfruté. Sé que este tiempo de coronavirus es el peor momento para todos, pero como dijo Xavi (Hernández, el entrenador): conozco a todos ustedes, y son muy buenos jugadores, pero lo más importante es cómo son como personas”.

Al Sadd bid goodbye to Mexican international Marco Fabian at the end of his contract https://t.co/rs0YUmkzgH #AlSadd #ThankYouMarco pic.twitter.com/fOjzzPJA4y

— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) June 30, 2020