Tunden a Gutiérrez Müller por respuesta a petición de atender a padres de niños con cáncer

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La escritora y académica Beatriz Gutiérrez Müller volvió a chocar con los cibernautas después de difundir en su cuenta de Twitter un mensaje alusivo al segundo aniversario del triunfo electoral de su esposo Andrés Manuel López Obrador.

“Hace dos años, los ciudadanos —que somos los verdaderos guardianes de la democracia—logramos lo impensable: elecciones realmente democráticas. #1Julio”, escribió en los primeros minutos de este miércoles.

Minutos después, David Guerra Muñoz lee lanzó la siguiente pregunta: “¿Cuándo atenderá personalmente a los padres de niños con cáncer? Gracias por su amable respuesta”.

Gutiérrez Müller replicó casi de inmediato: “No soy médico, a lo mejor usted sí. Ande, ayúdelos”.

La respuesta de la investigadora irritó a los padres de niños con cáncer que justo en estos momentos se encuentran pidiendo la ayuda de las autoridades federales ante el nuevo desabasto de medicamentos que enfrentan.

Su respuesta generó que “Beatriz” y “No primera dama” se colocaran como tendencia en Twitter.

Padres exigen disculpa pública

Tras el incidente padres de niños con cáncer que padecen desabasto de medicamentos emitieron un comunicado en el que exigen una disculpa de Gutiérrez Müller y el pronto restablecimiento en el flujo de medicamentos pediátricos oncológicos “que hacen falta en muchos de los hospitales de este país”.

“Señalamos que mientras otros festejan, nosotros vamos a cumplir dos años luchando por los medicamentos y el flujo correcto de ellos para nuestros menores hijos.

“Mientras hoy unos se llenan de júbilo por los triunfos, hoy nuestros corazones se llenan de tristeza ante el olvido, la falta de compromiso y responsabilidad para resolver este problema, pero también nos ofende profundamente la respuesta frívola y deshumanizada de la Señora Beatriz Gutiérrez”, reprocharon.

Los padres señalaron que entienden muy bien que la esposa del presidente no ostenta cargo público alguno, que no es médico y mucho menos especialista oncológico, pero su respuesta no es propia de una académica.

“Debería ser más empática y humana en su respuesta hacia las madres y padres que tenemos hijos con cáncer. ¿Tú nos responderías así? Por ello le exigimos que rectifiqué sus palabras y nos brinde una disculpa pública”, concluye el comunicado emitido por padres de niños con cáncer de diferentes hospitales del país y Movimiento Nacional por la Salud.

