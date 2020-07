Por racista y clasista, Congreso de Oaxaca declara persona no grata a Jorge Castañeda

OAXACA, Oax. (apro).- Con 28 votos a favor, el Congreso local declaró persona no grata al excanciller Jorge Germán Castañeda Gutman, por calificar al municipio de Putla Villa de Guerrero como un “pueblo horroroso” y “arrabalero”.

Además, los diputados pidieron la intervención del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, realice acciones jurídicas contra el excolaborador de Vicente Fox, para inhibir ese tipo de conductas racistas y clasistas en el país.

Nota relacionada: Jorge Castañeda desata polémica por llamar “horrorosos” a pueblos de Oaxaca

Y solicitaron al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, que a la brevedad retire el retrato de Castañeda de la galería de cancilleres, en la Ciudad de México.

El punto de acuerdo, considerado como de urgente y obvia resolución, fue aprobado en sesión ordinaria, este miércoles, en el marco de la instalación del segundo año de ejercicio legal de la LXIV Legislatura local.

Al grito de “¡fuera, fuera, fuera!”, los legisladores repudiaron enérgicamente las declaraciones que Castañeda hizo el pasado 25 de junio, en un programa de Televisa –conducido por Leo Zuckermann–, por ser discriminatorias, racistas y clasistas en contra de los oaxaqueños.

En dicho programa, en el que también participó Héctor Aguilar Camín, se tocó el tema de los médicos cubanos que ejercen en México, mientras los locales se niegan a ir a las comunidades.

Nota relacionada: Piden en el Congreso de Oaxaca declarar persona non grata a Jorge Castañeda

“Sí ponen de alguna manera en evidencia los cubanos a los locales, que los locales no quieren irse –no puedo usar la palabra correcta, científica– a un pueblo (con un adjetivo previo) arrabalero (adjetivo posterior), donde por cierto Héctor (Aguilar) se acuerda muy bien que mi hija Javiera, cuando terminó la Facultad de Medicina en la UNAM, se fue a un pueblo horroroso en Oaxaca, Putla, si no me equivoco, y luego, gracias a Héctor y su amistad con Diódoro (Carrasco), creo que la pudimos mandar a otro pueblo un poquitito menos horroroso, pero que haya ido con gran entusiasmo, no, y un cubano sí iría a Putla, feliz de la vida”, comentó.

En su cuenta de Twitter, la coordinadora del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, Odilia Romero, escribió: “Es inaceptable que una persona racista y clasista como @JorgeGCastaneda sea profesor en su facultad de estudio globales. @nyuniversity @ArtsandScience. Una persona que provoca odio y deshumaniza las comunidades indígenas. #racism #Discrimination #HumanRightsViolations #firehim”.

Comentarios